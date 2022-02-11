11 февраля в трёхэтажном частном лечебно-диагностическом центре Шахриханского района Андижанской области «Зитерия» произошёл взрыв газовоздушной смеси. По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, в результате происшествия погиб 1 человек и 11 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.

Корреспондент «Газеты.uz» побывал на месте инцидента и поговорил с пострадавшими.

Фото: Озод Шаробиддинов / «Газета.uz».

Один из местных жителей, который в момент взрыв стоял на улице, рассказал, как помогал эвакуировать пострадавших.

«Я работаю поваром в столовой. Мы стояли на обочине дороги, когда в медицинском центре рядом с нами внезапно произошёл взрыв. Мы забежали внутрь и вытащили девушку. Там были пациенты, которых придавило плитой. На наших руках погиб один человек. Потом мы вытащили остальных, там были раненые. Мы первыми вызвали „скорую“. [Когда мы вошли в здание] ситуация была очень серьезной, там лежало много пациентов», — сказал он.

Очевидцы на месте происшествия говорят, что число погибших в результате взрыва может достигать 3 человек, но эта информация не подтверждена. Ранее «Дарё» сообщало, что девушка, которую вытащили из-под плиты и которая позже скончалась, могла быть второй жертвой взрыва.

Женщина по имени Мухаббат, находившаяся в медицинском центре во время взрыва, рассказала, что пришла сюда, чтобы пройти гирудотерапию (лечение пиявками) для снижения давления.

Фото: Озод Шаробиддинов / «Газета.uz».

«Мы получили процедуру и через 10 минут собирались уходить… Мы подумали, что проваливаемся под землю. Я была на первом этаже, внизу, оказывается, есть подвал. Пол под ногами треснул, сверху посыпался цемент, мы все вместе упали. Слава богу, я в порядке», — сказала она.





По словам заведующего отделением Шахриханского районного медицинского объединения Отабека Ахлиддинова, 11 человек с легкими травмами получили экстренную медицинскую помощь и были направлены в поликлинику под наблюдение.





«Из них 4 пациента, которым необходимо полное обследование, в настоящее время проходят обследование и лечение. По инициативе начальника областного управления здравоохранения один из наших пациентов в состоянии средней тяжести переведён в областной центр… Поскольку этому пациенту требовался отдельный уход, его перевели в центр для оказания комплексной медицинской помощи с использованием высокотехнологичного оборудования», — сказал он.

Фото: Озод Шаробиддинов / «Газета.uz».

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на первом этаже больницы, в результате чего обрушился и второй этаж. Место происшествия посетил хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.