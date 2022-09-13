После пятилетнего простоя Национальный парк Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте, наконец, открылся для посетителей. Этого события очень ждали. Закрытие парка осенью 2017-го лишили жителей доступа к огромной зелёной зоне в центре столицы с большим озером. Несмотря на то, что парк, созданный в 1932 году руками самих горожан, был немного заброшен, он оставался уютным и востребованным.

Власти не стали прибегать к общественным обсуждениям и не прислушались к голосам общественности, выступавшей против реконструкции. Жителям обещали «высокотехнологичный» парк с дельфинарием, американскими горками, местом для сёрфинга и торгово-развлекательным центром. К лету 2021-го на части Нацпарка открылся Magic City — тот самый торгово-развлекательный центр, занявший почти половину — 9 из 21 гектара — территории парка. Остальные проекты остались нереализованными.

Накануне Дня независимости, 27 августа, обновлённый Нацпарк посетил президент Шавкат Мирзиёев. «Мы должны уважать наши ценности и память. Этот парк когда-то был самым известным местом Ташкента и стал одним из его символов», — сказал он, осматривая парк.

В государственных СМИ парк назвали «настоящим подарком к празднику», писали, что «его просто невозможно сравнить с тем, каким он был раньше», что «парк может смело конкурировать со своими аналогами в мире» и что «другие и за 10 лет не смогли бы реализовать такую работу» (читайте наш обзор на узбекском языке).

Корреспонденты «Газеты.uz» Миролим Исажонов и Мадина Аъзам посетили парк и изучили, каким стало некогда излюбленное место горожан. Если коротко, оно действительно совсем не похоже на прежнее.

Попасть на территорию Нацпарка со стороны одноимённой станции метро оказалось невозможно. Из-за строительства на месте второго, малого озера здания Национального академического драматического театра вход в парк с этой стороны закрыт.

Попасть в парк можно через развлекательный парк Magic City (место бывших ворот Нацпарка), через ворота напротив комплекса Seoul Mun на улице Сеульской или через Аллею литераторов. Со стороны аллеи видно, что строительная площадка, разбитая на части бывшего водоёма, огорожена баннерами с надписью «Хокимият Ташкента».

За происходящим на стройплощадке можно наблюдать с подножья памятника Алишеру Навои.





Первое, что бросается в глаза и в Magic City, и в оставшейся части Нацпарка, — это обрезанные верхние части больших деревьев. Выглядит как иллюстрация к многолетней борьбе жителей против вырубки деревьев.

Пейзаж, от которого сжимается сердце.



Заместитель директора Национального парка Шерзод Худоёров сообщил «Газете.uz», что не владеет информацией о количестве деревьев, повреждённых в ходе реконструкции.

Ранее о повреждении деревьев писал журналист Ильёс Сафаров. Управление экологии Ташкента подтвердило эту информацию, но позже удалило публикацию.





«Этот парк существовал и раньше и был родным местом для каждого [ташкентца]. Раньше здесь было много деревьев. В отремонтированной части сада дополнительно было высажено около 2000 различных деревьев и более 60 тысяч саженцев кустарников», — сказал Шерзод Худоёров.

Вход в парк бесплатный. Режим работы — с 6:00 до 00:00, но платные услуги (катание на лодках, работа пунктов общественного питания, ларьков) оказываются с 10:00 до закрытия. Территория парка, по озвучиваемым сейчас данным, составляет 13 или 14 гектаров (на момент закрытия сообщалось о 12 гектарах).





Шерзод Худоёров добавил, что в парке восстановили ранее существовавшую инфраструктуру. Сейчас на территории парка более 100 скамеек, установлены фонари. Появились видеокамеры и колонки, из которых транслируется классическая музыка.





«Раньше на берегу озера располагался ларёк с гуммой, которую гости ели с удовольствием. Тот же самый ларёк с гуммой возобновил свою деятельность. Кроме того, планируется наладить деятельность двух точек общественного питания», — сказал Шерзод Худоёров.

На территории парка нет ни одного аттракциона. «Все условия предназначены для прогулки жителей», — подчеркнул он.





Площадь сохранившегося озера составляет 4 гектара. В его центре возведено два острова. В водоёме установили фонтаны с разноцветной подсветкой.

Покататься на лодке можно за 20 тысяч сумов, сообщил Шерзод Худоёров.

«Сердцем нашего парка считается, конечно, озеро. Мы придаём большое значение поддержанию его в чистоте», — отметил он.

Максимальная глубина водоёма после реконструкции составляет всего 1,5 метра. Прыгать с построенных над озером мостов, как это раньше любили делать жители, теперь нельзя.





«Все наши меры направлены на обеспечение безопасности граждан. Следует отметить, что посадка и приём людей на лодки осуществляется обученным персоналом. Все лодки эксплуатируются сотрудниками с опытом работы не менее трёх лет. Как вы видите, не только наши сотрудники, но и представители МЧС регулярно следят за озером», — рассказал заместитель директора парка.





Дно озера уложено гидроизоляционным материалом, чтобы вода не просачивалась в грунт и не становилась мутной. Плёнка уже покрылась слизистой массой, а от воды исходит неприятный запах. Запах также местами исходит от газонов.





Гидроизоляция выглядит не очень эстетично.





«Вода поступает в озеро по прежней системе, то есть из канала, и снова возвращается в канал. Важно, что сейчас вода фильтруется перед поступлением из канала. Причина неприятного запаха заключается в том, что вода в озере не отфильтрована полностью. Эту воду необходимо полностью слить один раз. Для этого потребуется две недели, и нам придётся закрыть парк. Поэтому в дни, когда погода станет прохладной, планируется полностью слить воду. Запах исчезнет после того, как озеро наполнится фильтрованной водой», — пояснил Шерзод Худоёров.

Шерзод Хидоёров отметил, что на части озера организована зона для купания. Однако пляж ещё не задействован. По словам замдиректора парка, в водоёме проводятся «испытательные работы».





«Самая глубокая точка бассейна составляет 1,2 метра. Он рассчитан на такую глубину, чтобы в нём не тонули люди», — сказал Шерзод Хидоёров.





Можно предполагать, что в жаркие дни вода при такой глубине и с учётом гидроизоляции дна будет горячей.





Гидроизоляционный материал в одной из частей озера.

В дневное время в парке очень мало тенистых мест, а скамеек явно недостаточно, при этом они не везде установлены удобно. По тротуару и велодорожке, совмещённой с ним (что делать не рекомендуется), в жаркие дни прогуливаться совсем некомфортно. Доступа к воде практически нет, от неё ограждают широкие газоны. В целом парк больше не выглядит как частичка природы, как раньше.

В недавнем интервью «Газете.uz» исполнительный директор компании Citymakers International Мария Пономарёва и руководитель проектов Антон Айсин отмечали, что парки нужно проектировать под интересы людей, предварительно изучив, каковы эти интересы.

В начале лета «Газета.uz» писала, что с 2017 года Ташкент лишился всех городских пляжей. В городе не осталось ни одного водоёма для досуга жителей на воде.