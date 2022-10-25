Заместитель директора по градостроительству и научным проектам института проектирования и исследования «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов на пресс-конференции в субботу рассказал о деталях проекта генерального плана Ташкента до 2045 года, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Над проектом генплана в «ТошкентбошпланЛИТИ» в течение двух лет работали иностранные и местные проектировщики, экономисты, экологи, транспортники и урбанисты. Основной консультант проекта — урбанист из Нидерландов Барт Мускенс. Он работал над проектами в области городских стратегий и планирования регионального экономического развития в своей стране.

Институт также привлёк специалистов из Турции, в числе которых основатель компании Kentsel Strateji Али Фарук Гоксу. Он разработал видение планов развития более 80 территорий в Турции.

Что такое проект генплана Ташкента

Проект генерального плана Ташкента — стратегия развития столицы. На сегодняшний день утверждены сценарии развития города, зоны, где требуется строительство, реконструкция, реновация или консервация.

Следующим этапом «ТошкентбошпланЛИТИ» разработает правила развития этих территорий. Они включат требования к этажности застройки в различных зонах города, плотности населения, озеленению, развитию общественного транспорта, парковки и социальных услуг. Не исключено обновление градостроительных норм. Крайний срок разработки правил пока не установлен, сообщил «Газете.uz» Саидазим Шарипов.

По словам специалиста, следующим этапом станет разработка мастер-планов отдельных зон согласно правилам. Эту задачу можно будет передать частным компаниям с условием соблюдения требований регулятора, отметил Саидазим Шарипов.

Два центра и пять территорий развития

Разработчики проекта генплана предлагают развивать два крупных центра в городе. Ими станут существующий центр и город «Новый Ташкент», который планируется построить к востоку от столицы.

Разработчики проекта генплана предлагают развивать город по сценарию «3».



Кроме того, предлагается создать пять территорий развития с четырьмя подцентрами и своим зелёным поясом, который станет продолжением зелёного пояса вдоль Ташкентской кольцевой автодороги (ТКАД). Подцентры будут расположены на двух осях параллельно друг другу.

Подцентры развития территорий — это транспортно-пересадочные узлы, вокруг которых образуются центры услуг. Например, сегодня такими центрами являются станции метро «Чиланзар» и «Буюк ипак йули» или торговый комплекс «Универсам» в Юнусабадском районе столицы. В связи с тем, что эти центры сегодня фактически являются единственными в районе, нагрузка на инфраструктуру в округе этих мест очень высокая.





Для того, чтобы снизить эту нагрузку и равномерно обеспечить население района доступом к этим местам, предлагается создать четыре таких подцентра в каждой из пяти территорий развития.

Территориями развития определены недостаточно развитые районы, подчеркнул Саидазим Шарипов. Например, Юнусабадский, Чиланзарский, Сергелийский и Мирзо-Улугбекский районы таковыми не являются.

Транспортная доступность

Основное внимание разработчики проекта генплана уделяют экологии столицы. В связи с тем, что без развития общественного транспорта улучшить качество воздуха невозможно, город планирует расширить сеть таким образом, чтобы 95% населения могли добраться до ближайшей остановки общественного транспорта за 15 минут.

«Фокус у нас в основном на быстрые виды общественного транспорта. Сегодня это метро», — сказал Саидазим Шарипов.





Однако существующие линии охватывают население в основном в центре. По данным «ТошкентбошпланЛИТИ», сегодня 37% населения Ташкента проживают в 15-минутной пешей доступности от станций метрополитена. 78% населения могут доехать до ближайшей станции метро за 15 минут на велосипеде или электросамокате.

Расчёт стоимость развития нескольких видов транспорта.



Стратегия предполагает завершение строительства проектируемых линий метро, а также строительство 10 км монорельса от круга «Рохат» до парка «Янги Узбекистон», 100 км выделенных линий для скоростного автобуса и 28 транспортно-пересадочных узлов.





Разработчики генплана Ташкента также определили категории урбанизированных территорий столицы. Это центр города внутри Малой кольцевой (МКАД) с населением 600 тысяч человека, территория между МКАД и ТКАД с населением более 2 миллионов человек, а также пригороды, чьё 300-тысячное население юридически не проживает в столице, но чья повседневная жизнь сосредоточена в городе. Для развития Ташкента необходимо обеспечить транспортную доступность для всего населения агломерации.





Поэтому существующие железные дороги планируется использовать для развития электричек. Для этого необходимо освободить имеющиеся индустриальные территории и вынести их за город. Освободившиеся площади будут переданы на баланс города. Их используют для дальнейшего развития Ташкента, а по железной дороге пустят электропоезда.

Грузовые составы при этом планируется пустить в обход города. Принимать их продолжат лишь станции «Ташкент Северный» и «Чукурсай». Однако чтобы не беспокоить граждан, работы будут вестись ночью.

«Для запуска электричек и переноса грузовых составов за город необходимо построить лишь 32 км железной дороги. Чтобы поставить на эти маршруты современные электропоезда, нужно модернизировать дорогу. Но это не такие большие затраты, потому что самое главное — сеть — у нас уже имеется», — сказал Саидазим Шарипов.





На въездах в город также построят бесплатные перехватывающие парковки с центрами услуг. При внедрении платной парковки в центре города и развитии общественного транспорта автомобилисты с большой охотой оставят машину на одной из парковок и поедут в город на общественном транспорте, нежели предпочтут платить за парковку в центре города.

Таким образом, остановки магистральных линий общественного транспорта расположатся в 15-минутной пешей доступности от мест проживания 73% населения. А 95% жителей столицы смогут добраться до них на велосипеде или электросамокате в течение 15 минут.

При этом, несмотря на все заверения о приоритизации общественного транспорта, разработчики генплана не собираются отказывать жителям города во владении парковочным местом. Так, согласно предложенным нормативам, парковки при многоквартирных домах должны строиться из расчёта одно парковочное место на одну квартиру.

Стратегия развития застройки Ташкента

Вынести все стройки за пределы Ташкента не получится. Это противоречит самой идее развития и роста города. Планируется прекратить строительство больших объектов (административные здания, университеты) в центре города для сохранения его архитектурного облика. По словам Саидазима Шарипова, архитектурный облик Ташкента — это традиционная махалля, архитектурные ансамбли на улице Бабура, Шота Руставели и Навои. Когда выделение земель под строительство больших объектов будет прекращено, неизвестно.

Сегодня основная часть населения сосредоточена в районах с высокой плотностью застройки: в Юнусабадском, Чиланзарском, Сергелийском и Мирзо-Улугбекском районах. Низкая плотность населения обусловлена низкоэтажной застройкой — традиционными махаллями.





Самая низкая плотность населения наблюдается в юго-восточной части столицы на недавно присоединённых к городу территориях. Здесь есть потенциал развития. Кроме того, согласно результатам анализа развития коммуникаций, на юго-востоке есть потенциал для строительства.

«Северо-западная часть города уже достаточно развита, — отметил Саидазим Шарипов. — Кроме того, эта часть Ташкента находится в 9-балльной сейсмической зоне, а юго-восточная — в 8-балльной».

При этом на северо-западе столицы, в Алмазарском, Шайхантахурском и Учтепинском районах, много традиционных махаллей. Их не планируется сносить и застраивать высокоэтажным жильём, потому что модернизация инженерных коммуникаций здесь обойдётся дороже, чем на юго-востоке.

Разработчики генплана выделили три основных направления стратегии развития застройки столицы.





Реконструкция

Основное направление развития города — это реконструкция. Оно выделяет четыре категории территорий.

Первая категория — районы, имеющие достаточную инфраструктуру. Это микрорайоны и недавно сданные в эксплуатацию районы. Здесь строительство будет запрещено.

Вторая категория — территории, где необходимо строить детсады, школы, зелёные зоны. В основном эти участки имеют низкую плотность населения, так как представлены большей частью одноэтажной индивидуальной застройкой.

Из-за хаотичного разрастания в таких махаллях плохая транспортная связность, мало улиц, нет социальных центров. По словам Саидазима Шарипова, такие территории занимают менее половины площади столицы, но значительную её часть. Это говорит о том, что город используется неэффективно.





Сносить их, тем не менее, не планируется из-за плохо развитых инженерных коммуникаций. Чтобы обеспечить население этих районов транспортной доступностью, в центрах этих махаллей построят пункты байкшейринга. Жители смогут арендовать велосипед или самокат либо приобрести их, чтобы в течение 15 минут доехать до ближайшей остановки магистрального транспорта.

Однако незначительное увеличение плотности застройки в этих районах уже наблюдается. Вдоль основных улиц строится многоэтажное жильё.

Третья категория — территории, где необходимо частичное увеличение плотности населения. Это означает, что этажность может увеличиться, но только до определённых пределов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру.

Четвёртая категория — территории, которые уже нуждается в перестройке. Махалли, микрорайоны, которые были построены в самое раннее время, а сегодня находятся в аварийном состоянии. Они будут развиваться по-новому.

Реновация

Под реновацию попадут территории, которые в будущем преобразуются. Это в основном новые территории, которые недавно были включены в территорию Ташкента, а также 6000 га земли, используемой индустриальными предприятиями.

Консервация

Все зелёные зоны и набережные. Их планируется лишь благоустраивать, но не застраивать.

Средняя этажность застройки Ташкента

Анализ, проведённый в одной из махаллей Ташкента с одноэтажной застройкой, показал, что чаще всего встречаются варианты, когда отношение общей площади здания к площади земли, которое занимает здание, составляет 1:1 или 1:0,75. То есть если площадь одноэтажного дома составляет 200 кв. м, то оно занимает 200 кв.м земли, или площадь двухэтажного дома составляет 400 кв. м и занимает 300 кв.м земли.

Это отношение называется отношением коэффициента площади здания к площади земли. Формула часто используется в градостроительстве и городском планировании для определения плотности города.

«Мы проанализировали одну махаллю. В ней 69% территории занимают здания, а 29% — дороги. Плотность населения 114 человек на гектар. Такая структура примерно у 80−90% одноэтажных махаллей. Нужно найти баланс между соотношением площади застройки и общей площади территории, чтобы были не только дома и дороги, но и услуги и зелёные зоны», — сказал Саидазим Шарипов.





По его словам, если застройка будет представлена 5−6-этажными зданиями, то под жильё можно отвести 25% территории, с улучшением инфраструктуры 12% выделить под дороги, на 25% площади разместить зелёные зоны, на 24% — поровну детские сады и центр махалли с разнообразием услуг, а на 15% — школы. При этом плотность населения увеличится более чем в 5 раз до 600 человек на гектар.

«Уплотнение позволит выделить больше пространства для общественных территорий. Чтобы этого добиться, нужно отказаться от индивидуального жилья, — отметил специалист. — 5−6 этажей — это оптимальная этажность, при которой люди имеют достаточную социальную связь: общаются друг с другом, отпускают детей на улицу».

Саидазим Шарипов добавил, что индивидуальное жильё по сути лишает население базовых социальных благ. При этом лишить жителей возможности жить в частных домах не получится, сказал специалист.

«Особенность нашего региона, нашей культуры в том, что люди привыкли иметь свой собственный двор. Поэтому в советское время строились экспериментальные здания, такие как „Жемчуг“, и районы с большими дворами, как Ц-27. Архитекторы должны дать решение требованиям людей. Если такие решения будут, люди постепенно переедут в квартиры, потому что нужно платить налог на землю, ухаживать за садом. Расходы будут расти, но при этом останутся люди, которые ни за что не променяют свой внутренний дворик на квартиру».

Города «Новый Ташкент» и «Янги шахар»

Согласно представленному прогнозу, к 2041 году население Ташкента увеличится с текущих 2,96 миллиона до свыше 5,15 миллиона человек. По словам Саидазима Шарипова, ныне строящиеся многоквартирные дома смогут частично удовлетворить спрос на жильё растущего населения. Они вместят около 80 тысяч человек.





Проект генплана до 2045 года предполагает, что к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу, будет построен город «Новый Ташкент». Он займет территорию площадью 20 тысяч га. Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Здесь будет построено жильё для 500 тысяч человек.

«Застроить до 2045 года территорию в 20 тысяч га — мягко говоря, сложная задача. Кроме того, там есть плодородные земли. Использовать ли эти земли под строительство, решат градостроители 2045 года», — сказал Саидазим Шарипов.

«Место Нового Ташкента уникальное. Там другая экология, ландшафты, своеобразные каналы и флора. В своём проекте мы хотим сохранить эти качества и интегрировать их в проектируемый город», — добавил он.

В Янгихаётском районе столицы на площади 6000 га планируется построить «Новый город» — «Янги шахар». До 2045 года здесь может быть построено жильё для 500 тысяч человек. Потенциально город сможет вместить 910 тысяч человек.

«Среднюю этажность пока сказать не можем, — сказал Саидазим Шарипов. — В этом районе этажность будет намного выше, [чем в других частях города]. Но не вся застройка будет представлена высотками. Например, вдоль реки Чирчик мы предлагаем малоэтажное индивидуальное жильё. При этом вся набережная будет общедоступной, а не приватной. По мере отдаления от реки плотность застройки будет расти. У основной транспортной артерии — метро — плотность застройки будет самой высокой».

В Янгихаётском и Яшнабадском районах также предлагается выделить территории под строительство многоквартирного жилья для 350 тысяч человек в каждом районе.

«Зелёная концепция»

Разработчики проекта генплана выяснили, что в существующих зелёных зонах температура воздуха на 5 градусов ниже, чем на площадях и улицах с редкой растительностью.

В связи с этим «ТошкентбошпланЛИТИ» выделили пять зелёных артерий города вдоль пяти каналов, которые прорезают Ташкент. Набережные артерий будут благоустраиваться и засаживаться деревьями. Помимо этого, вдоль ТКАД будет высажено «зелёной кольцо» протяжённостью 130 км.

«Это небольшая цифра, учитывая, что в Африке создают „зелёный пояс“ протяженностью 8000 км», — считает Саидазим Шарипов.

Общественные пляжи в проекте генплана не отмечены. Саидазим Шарипов заявил, что показать детально общественный пляж на карте невозможно. При разработке мастер-планов отдельных участков общественные пляжи будут указываться наряду с другой инфраструктурой.





Кроме того, разработаны нормативы по количеству деревьев на душу населения, которые необходимо посадить при строительстве различных объектов. Так, на одну квартиру предлагается сажать 2 дерева, на одного учащегося школы — 10 деревьев, на одного воспитанника детского сада — 20, студента вуза — 4, посетителя ресторана — 1, посетителя культурного объекта — 2, 100 пассажиров аэропорта — 10 деревьев.

Какие данные проекта генплана будут доступны?

Саидазим Шарипов отметил, что «ТошкентбошпланЛИТИ» настраивает систему и устанавливает сервера для того, чтобы выложить стратегию в открытый доступ. Жители и бизнес смогут узнать, какая этажность допустима на выбранной территории, какой может быть площадь здания и что можно здесь построить.