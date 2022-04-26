«Газета.uz» публиковала фото и материалы из посёлка Эгизбулак Фаришского района Джизакской области, где 20 апреля мощные селевые потоки разрушили десятки зданий и нанесли ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству. Наш корреспондент Абдулло Ëдгоров сообщает, что первым на себя удар стихии приняло кладбище «Бойкучкор ота», где было размыто более 70 могил.

В разных местах в посёлке находились человеческие кости. Сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья взяли пробы воды и почвы и начали проверку на возможное наличие заболеваний.





Сотрудники СЭС.

Здание на территории кладбища.

Смотритель кладбища рассказал, что оно существует свыше 200 лет, а человек, в честь которого оно названо, был высотой более 2 метров. Его могилу также размыло водой.

Место, где находилась могила Бойкучкор ота, показано голубым цветом.

Местные жители приступили к восстановлению могил.

Заведующая Фаришским районным отделением СЭС Флюра Султанова рассказала, что для предотвращения возможного распространения заболеваний жителям раздаются лекарства и антисептические средства. Кроме того, среди населения проводится разъяснительная работа.

«Мы разъясняем, что для предупреждения кишечных заболеваний обязательно нужно кипятить воду, соблюдать гигиену рук, употреблять зелень, выращиваемую во дворах, только после мытья в кипячёной воде», — отметила она.

Флюра Султанова.

«Вся территория, затронутая наводнением, берега канав обеззаражены. Открытые могилы закопаны и также обеззаражены. Надеюсь, удастся не допустить распространения инфекционных заболеваний», — отметила специалист.

По её словам, на изучение взятых (в пятницу) образцов уйдёт от трёх дней до недели. Если в образцах воды будет выявлена какая-либо инфекция, будут проведены профилактические мероприятия. Проверки будут периодически проводиться и в последующем.

Несмотря на предпринимаемые меры, риск распространения заболеваний может оставаться высоким. Наш корреспондент был свидетелем, как некоторые жители, работавшие на кладбище, умывались протекающей здесь же водой и пили её.

На месте можно было увидеть только один водовоз с питьевой водой, которой может быть недостаточно для всех жителей.

Водовоз с питьевой водой (справа) для населения посёлка.

Люди также используют глинистую воду из канав для мытья уцелевших предметов обихода, включая посуду, инструменты, одежду, ковры и другие.

Чтобы максимально сократить риск заболеваний, поставка питьевой воды должна быть бесперебойной, а употребление овощей и зелени, выращиваемых на этой территории, должно быть запрещено до получения результатов анализов.

Дополнительные фото последствий наводнения в посёлке представлены ниже.









Книги, залитые водой и грязью, в том числе «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри. Один из жителей пожелал, чтобы всё пережитое «осталось в прошлом».













По словам хозяина дома, до наводнения эта машина находилась в 15−20 метрах от дома. По тому, как далеко передвинулась машина, можно судить об интенсивности селевого потока.

На этом снимке видны остатки жилых домов и хозяйственных построек.





Участники работ, прибывшие из разных областей Узбекистана, обедают.