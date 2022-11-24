Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» открылась 23 ноября в парижском музее Лувра. До открытия для публики выставку посетили президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон. Корреспондент «Газеты.uz» был в числе журналистов, которым показали выставку.

Показ экспозиции в одном из крупнейших художественных музеев мира, ежегодно привлекающем 10 миллионов туристов, продлится до 6 марта 2023 года. Выставка рассказывает об истории Великого шёлкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана.





В экспозиции представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства. Всего посетители могут увидеть 138 редких предметов, охватывающих период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов. Они размещены в зале Ришелье и исламском отделе музея.

Специально для выставки специалисты Узбекистана и Франции отреставрировали 70 предметов. Реставрационные работы велись несколько лет — они начались в 2017 году.





Предметы выставки размещены в пяти разделах.

Зал Дальварзинтепа и Халчаяна

В этом разделе представлены необожжённые глиняные скульптуры периода Кушанской империи, Буддийских статуй и сокровища Дальверзинтепа и Халчаяна.

Дальверзинтепа на юге Узбекистана была одним из крупных городов Северной Бактрии. Археологические раскопки выявили здесь несколько историко-культурных слоёв: греко-бактрийский (III-II вв. до н. э.), юэджийско-кушанский или раннекушанский (II-I вв. до н.э.), великокушанский (вторая половина I—II вв. н.э.), позднекушанский или кушано-сасанидский (III-IV вв.) и эфталитский (V в.) и чаганхудатский (VI-VII вв. н.э.) периоды.

Раскопки здесь проводились с 1967 по 1974 год. В экспозиции можно увидеть Бодхисаттву, Дальверзинский клад, голову кушанского принца, головы Будды и Девата с ожерельем, правителя, сидящего на троне, кушанского принца с панцирем, настенную живопись из Ахчаканкалы и другие.

Бодхисаттва (II-III век н. э.). Был найден в Буддийском храме в Дальверзинтепе. Образ Бодхисаттвы в буддизме означает существо (или человека), обладающее бодхичиттой и принявшее решение стать Буддой для блага всех существ. На санскрите буквально означает «существо, стремящееся к пробуждению». Был отреставрирован реставраторами Лувра в 2022 году.

Голова Девата и голова кушанского принца.



Голова кушанского принца (I-II века н. э.). Найдена при раскопках близ Дальверзинтепы в 1973 году. Головной убор в конусовидно-заострённой форме, украшенной подвесными золотыми украшениями, подчёркивает его статус. Предмет находился среди скульптурных композиций в «Зале царей» Буддийского святилище, где представлены элиты кушанского рода, которая правила в долине Сурхана и имела резиденцию в Дальверзинтепе.

Дальверзинский клад (I век н. э.) был найден 1972 году. Вес составляет — 35 кг. Состоит из 115 золотых предметов, в составе которых есть ожерелье, украшенное драгоценные камнями (бирюза, альмандин), пектораль (нагрудное украшение) с геммой-инталией, где изображена голова Геракла, браслеты, утолщёнными концами, серьги, с тонкой проволокой, бляха (металлическая пластинка с выдавленной надписью) с извивающимся ушастым зверем, длинные прямоугольные слитки с надписями кхароштхи (разновидность древнего индийского письма) много дисковых слитков овальной и неправильной формой.

На выставке выставлены 34 предметов из Дальверзинского клада.

Сцена из жизни Будды (II-III вв)



Халчаян — древний город, существовавший в период с середины первого тысячелетия до н. э. до конца III века н. э. на территории Денауского района Сурхандарьинской области Узбекистана. На данной территории археологические раскопки велись с 1959 по 1963 годы.

Правитель на троне (I век до н. э. — I век н. э.). Статуя принадлежала центральной композиции, где представлена царская элита. Антропологический тип лица, особый головной убор, богатый костюм и поза приближает его к представителю Герайского рода, возможно, самого Герая (основателя Кушанской империи), отмечают кураторы выставки.

Статуя вооружённого принца с панцирем (I век до н. э. — I век н. э.). Скульптура изображает красивого, статного молодого мужчину с характерной для Герайского рода по чертам лица. Как следует из описания, изысканность облика, аристократизм породы, выразительность тёмных очей, в которых отражён ясный ум, прирождённое величие таков портрет одного из членов правящего рода, может быть наследника престола.

Красный зал Варахши





Красный зал дворцового здания Варахши, VII век н. э., был найден в городище Варахша в Бухарской области в 1953 году. Общий размер зала составлял 12×8,5 м. На его стенах — восточной, южной и западной — сохранились полихромные настенные живописи.

Вдоль всех этих трёх сохранившихся стен установлена суфа (каменный выступ или каменная скамья, выступающая по всей длине стены). Фрагменты живописи сохранились в нижней части стен на высоте до 2 м над суфами. Композиция нижней панели представляет собой сплошную ленту, по которой на охристо-красном фоне группы слонов, сидящие на слонах люди и нападающие на них чудовища. Была отреставрировано в 2022 году реставратором Лувра.

Слон между цветками лотоса (II-III вв)

Резное обугленное панно из городища Кафыр-кала (VII-VIII века н. э.). При раскопках цитадели Кафыр-кала (Самаркандская область) был выявлен парадно-монументальный комплекс, богато украшенный росписями и деревянными деталями. Цитадель была разрушена сильным пожаром, который случился здесь, как предполагают исследователи, в период между 712 и 738 годами, в ходе завоевания арабами.

В 2017 году японско-узбекская экспедиция при изучении одного из помещений, которое, по-видимому, было небольшим тронным залом, обнаружила крупные части декора из резного обугленного дерева. Панно было в плохом состоянии при раскопке, однако с 2019 по 2022 годы было отреставрировано реставратором Лувра и на данный момент находится в стабильном состоянии.

Как отмечают кураторы выставки, деревянное панно — уникальный шедевр согдийского искусства. На досках с лицевой стороны вырезана композиция из 46 человеческих фигур, размещённых в четырёх ярусах. Основной сюжет композиции — массовый ритуал поклонения божеству. В центре двух верхних ярусов помещена крупная фигура богини Нана, сидящей на троне в виде лежащего льва.

«Наверное, это самый важный экспонат сегодняшней выставки, потому что он никогда не был экспонирован до этого и находился в не очень надлежащих условиях, когда мы его обнаружили. Совместно с французскими экспертами в течение трёх лет реставрировали поэтапно. Прошло около шести этапов реставрации, чтобы довести до сегодняшних кондиций. На Кафыр-кале мы видим большое разнообразие обликов людей, их костюмов, причёсок… Я думаю, что после этой выставки начнутся очень активные исследования, потому что нам удалось отреставрировать экспонат, но не так много исследований проведено», — сообщила исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.

Коран из Катта Лангара (VIII век). Рукопись была написана на пергаменте одним из древнейших видов арабского письма — почерком куфи и хиджазий. Средний размер страниц составляет 53×35 см. Долгое время Коран хранился в мечети Лангар-ота Камашинского района Кашкадарьинской области, откуда идёт название Катталангарский Коран.

Коран был реставрирован с 2019 по 2021 годы реставраторами Лувра. Как следует из описания, страницы до реставрации были очень сухими. Листы стали волнистыми, и на них скопилось очень много пыли. Реставраторы начали процесс консервации с очищения каждой страницы. Книга была в плохом состоянии из-за сильной деформации. Общее количество страниц Корана составляло 208. В Узбекистане находятся 17 страниц. На выставке выставлены 2 страницы. Они включают в себя суру Моида (106−120 аяты) и суру Анъом (1−32 аяты).

Голова Дакшита, считающегося богом зла, укоренённая черепом (VII век н. э.) Скульптура из необожжённой глины, найденная при раскопках буддийского храма VII века в древней Куве (Ферганская долина).

Дакшит — демоническое существо, воинствующее «защитник закона», «хранитель веры» буддизма. Его появление в буддийской сакральной традиции связано с более поздними временами, когда «из-за гонений на буддийскую веру приходилось обращаться к грозным воинам неба в надежде на духовную помощь», говорится в описании.

Будда с монахами из Фаязтепы





Будда с монахами из Фаязтепы (I-II века н. э.) была найдена в 1968 году узбекистанским археологом Лазарем Альбаумом в комплексе Фаязтепа в Термезе, вблизи северо-западных руин старого Термеза.

Будда сидит под священным деревом бодхи, ветви которого образуют нимб, по его сторонам фигуры двух монахов. Вся композиция включена в килевидную арку, опирающуюся на колонны с капителями коринфского типа. Будда сидит в позе размышления, голова слегка наклонена вперёд, лицо в спокойной самоотрешённости. Его тело скрыто под накидкой сангхати. Два стоящих монаха по сторонам держат сложенные ладони в преклонении перед божеством. Руки обоих монахов обломаны.

«Зал послов» из городища Афрасиаб

«Зал послов» из городища Афрасиаб (середина VII — начало VIII века н. э.). В 1965 году в городище Афрасиаб в Самарканде археологи открыли дворцовый комплекс с настенными росписями, относящимися к доарабскому периоду.

Сюжетные росписи украшали все четыре стены большого квадратного зала размером 11×11 м и сохранились в высоту 2,5−2,7 м. Росписи, представленные в центральном зале музея Лувра, украшали зал приёмов в аристократическом доме. Это может быть дворцом самого царя, который должен был находиться на севере городища у подножия цитадели. Возможно, это резиденция семьи царя Вархумана, который царствовал в третьей четверти VII века.

На выставке представлена Южная стена росписи, которая лучше сохранила яркость красок. Согласно китайским хроникам, каждый год в Навруз (Новый год зороастрийцев), согдийские правители возглавляли процессию к мавзолею своих родителей, находящемуся к востоку от столицы (восток и юг у зороастрийцев — направление в рай), а в конце церемонии совершалось жертвоприношение животного.

Центральная часть композиции подтверждает эту интерпретацию. Можно увидеть двух персонажей с повязками на лице — такие и сегодня носят зороастрийские священнослужители, чтобы не осквернять своим дыханием священный огонь. Здесь изображены не жрецы (мужчины одеты в светские костюмы и вооружены), а представители знати, которая считала за честь сопровождать жертвенных животных.

Как говорится в описании, осёдланная лошадь использовалась в погребальных жертвоприношениях и вероятно предназначена богу солнца и судье мёртвых Митре. Что касается гусей, то они, возможно, предназначались Зурвану, которого согдийцы отождествляли с богом Брахмой, — богом бесконечного времени, который имел четыре облика и его символом были дикие гуси.

Директор Института искусствознания Академии наук Шокиржон Пидаев назвал фреску из Афрасиаба «бесценной». По его словам, экспонат был найден во время строительства дороги.

«Фреску выкапывали в течение шести лет, поскольку если её выкопать сразу, то из-за взаимодействия с кислородом могут пропасть цвета. Поэтому археологи выкапывали по чуть-чуть и сразу же наносили специальные химические средства. Кроме того, не получится сразу вытащить 11-метровую фреску, поэтому пришлось её разделить», — отметил он.

Шокиржон Пидаев сказал, что выставка имеет историческое значение, поскольку экспонаты впервые выставляют в Европе. «Лувр посещают со всего мира. После того, как туристы увидят фреску, у них появится желание посмотреть место, где оно было найдено. Это, естественно, поможет развивать туристический потенциал Узбекистана. Это всё взаимосвязано. Например, в 2018 году мы выставлялись в Южной Корее в течение года, спустя три месяца после выставки Узбекистан начали посещать группы туристов из этой страны», — сообщил он.

Научный куратор выставки Рокко Ранте отметил, что выставка Узбекистана — первая выставка про историю Центральной Азии в Лувре. «В Институте арабского мира была очень маленькая выставка… Научные кураторы опубликовали маленький каталог только про Самарканд, а сейчас представляется весь Узбекистан», — отметил он.