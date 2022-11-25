Во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Париж он вместе коллегой президентом Франции Эммануэлем Макроном 22 ноября открыл две крупные выставки: в Лувре — «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей», и в Институте арабского мира — «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота».

Пресс-служба президента



Обе выставки посвящены истории и культуре Узбекистана. Выставка в Лувре охватывает период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов (о ней мы рассказывали ранее), а в Институте представлены экспонаты XIX — середины XX веков, а также картины Туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана.





В экспозицию выставки «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота», состоящую более чем из 300 экспонатов из 9 музеев Узбекистана, вошли образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения XIX — середины XX веков, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры, выполненные в различных техниках.

В первой секции можно ознакомиться с золотошвейными чапанами. Искусство золотого шитья, с древности широко распространённое на территории современного Узбекистана, достигло особого уровня развития в Бухарском эмирате в 19 веке при правлении Сеида Музаффаруддина Бахадур-Хана (1860−1885).

В Арке, резиденции эмиров в Бухаре, были созданы специальные мастерские, в которых работали только мужчины-золотошвеи, обслуживающие двор эмира. В зависимости от социального статуса заказчика мужские золотошвейные чапаны — зартун — делились на три основные категории: дархам, бута-дор и даври-кур. Халаты дархам, предназначенные для правителя и высокопоставленной знати бухарского двора, считались самыми солидными и дорогими. Технология их изготовления предполагала покрытие золотым шитьём всей поверхности ткани чапана.

На выставке выставлены образцы вышивок сюзане из Ташкента, Джизака, Самарканда, Шахрисабза, Нураты и Бухары. Узоры вышивок необычайно разнообразны, но есть две группы, неизменно доминирующие, — цветы и звезды. И те, и другие так или иначе были связаны с идеей покровительства сил природы, отметили кураторы экспозиции. Цветочные мотивы превалируют в изделиях Бухары, Нураты, Шахрисабза, Карши, городов Ферганской долины. Небесные символы в большей степени типичны для Самарканда, Ургута, Джизака, Ташкента, Пскента.

В секции с каракалпакскими костюмами представлено ритуальное платье каракалпакской невесты — кок койлек. Впервые девушки надевали его после вступления в брачный возраст — по праздникам и на свою свадьбу.

Один из самых интересных экспонатов на этой выставке — тобелик, традиционный головной убор каракалпакской женщины в XVII—XVIII веках . Тобелик имеет цилиндрическую форму, собранную из серебряных пластин с вставками из кораллов и бирюзы. Считается, что он служил дополнительным украшением, своеобразной короной, которая надевалась на саукеле — свадебный головной убор.

Здесь же представлены и кимешеки — это тоже женский национальный головной убор. Кимешек полностью покрывает голову, в то время как лицо остаётся открытым. Он отдалённо напоминает капюшон. Замужние женщины носили кимешеки определённых цветов, тем самым подчёркивая свой статус.

Внимание посетителей также должны привлечь аребеки — небольшие носовые кольца. Они делались из золота и украшались спиралевидными завитками, мелкими бирюзовыми и коралловыми бусинами. Аребеки носили в правом крыле носа молодые каракалпакские женщины, и больше на территории Узбекистана эти украшения нигде не встречаются. Если провести параллели, то их можно признать аналогом современного пирсинга.

Посетители также смогут ознакомиться 23 живописными работами, среди которых произведения Туркестанского авангарда из коллекции музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого в Нукусе.

Среди отобранных картин полотна, принадлежащие кисти Урала Тансыкбаева, Виктора Уфимцева, Надежды Кашиной. Есть картины Александра Волкова, Алексея Исупова и других. Несмотря на неповторимую манеру письма каждого из них, все картины вдохновлены и объединены одной тематикой — Востоком и его колоритом, считают организаторы выставки. Так, увидев, картину Николая Карахана «Чайхана у хауза под карагачами», зритель сразу же может понять, как одевались и как отдыхали люди того времени, их быт, окружающую природу.

«Нужно отметить, что вся коллекция в целом, представленная музеем имени Савицкого, призвана раскрыть всё разнообразие, самобытность и очарование восточной культуры и Узбекистана, в частности. И очень символично, что она будет представлена в Институте арабского мира, расположенного в знаменитой европейской столице. Это ещё раз доказывает, что Запад и Восток могут прекрасно сосуществовать и обогащать друг друга», — заявили организаторы выставки.

В секции с шёлковыми чапанами представлены 24 традиционных халата из шёлковых, полушёлковых и хлопчатобумажных абровых тканей. Их можно подразделить на три основные группы по регионам — из Хорезма, Самарканда и Бухары, и также из Ташкента и городов Ферганской долины.

Большую помощь в создании экспозиции оказала одна из кураторов выставки, руководитель французского издательства Assouline Publishing Яффа Ассулин и фотограф Лазиз Хамани. Они в течении трёх лет ездили по региону с целью поиска и сбора материалов для изданий об Узбекистане. Выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота» стала живой иллюстрацией этих книг.

Большинство представленных на выставке экспонатов никогда не покидали Узбекистан.

Как пояснила исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова, партнёрство с Институтом арабского мира позволяет более тщательно исследовать культурный контекст Узбекистана, подчеркнуть значимость и богатство его национального достояния. Фонд придаёт большое значение выставке, так как одна из его важных миссий — повышение осведомлённости об истории и культурном наследии Узбекистана в глобальном масштабе.

Показ экспонатов продлится до 4 июня 2023 года.