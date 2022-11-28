В Бухарском областном суде по уголовным делам 28 ноября начался судебный процесс по делу о событиях в Нукусе (Каракалпакстан) 1−2 июля. Суд проходит на каракалпакском языке, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.

Перед началом процесса официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов перечислил обвинения в отношении 22 подсудимых (см. видео).

Азиз Абидов.

Даулетмурат Тажимуратов (1979 года рождения), адвокат бюро газеты «Эл хызметинде» («На службе народа») и бывший главный редактор газеты с аналогичным названием, обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам), части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан), пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пункта «а, б, г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета) Уголовного кодекса Узбекистана.

Лолагул Каллыханова (1989), журналистка, учредитель сайта Makan.uz, обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам), части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктов «а», «б», «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

Азамат Турданов (1984), директор Нукусского колледжа олимпийского резерва, обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28, части 4 статьи 159 и части 3 статьи 244 УК.

Фото: AzizAbidov / Telegram.

По аналогичным статьям обвиняются тренер детской и юношеской спортивной школы в Чимбайском районе Ахмет Сметуллаев (1993) и директор ООО «Кораузак Сохиб» Даулетмурат Жиемуратов (1983).

Блогер и учредитель сайта Ayama.uz Бахтияр Кадирбергенов (1986) обвиняется по части 3 статьи 244 и пункту «г» части 3 статьи 277 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение).

Безработный Байрам Сейтниязов (1967) обвиняется по части 3 статьи 244 и пунктам «а», «г» статьи 244−1 УК.

Аллабай Токимбетов (1973), предположительно неофициально занимавшийся деятельностью имама, и предприниматель Кахарман Сейтимов обвиняются по части 3 статьи 244 УК.

Учитель школы №9 в Муйнакском районе и блогер Азамат Нуратдинов и руководитель фермерского хозяйства «Келешек учун» Саидабулла Медетов (1989) обвиняются по части 3 статьи 244 и пунктам «а, г» статьи 244−1 УК.

Пенсионер Нурлан Найыпов (1968) обвиняется по части 3 статьи 244 и пункту «г» статьи 244−1 УК.

Начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана Пулат Шамшетов (1977) обвиняется по части 3 статьи 244 УК (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках).

Преподаватель Каракалпакского государственного университета Разбек Бекмуратов (1992) обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104, части 3 статьи 244, пункту «а» части 3 статьи 247 (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения) УК.

Безработный Султанбек Каипов (1992) обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104, части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 244−1 УК.

Безработный Бердах Генжебаев (1996) обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 164 (разбой по предварительному сговору группой лиц) и пункту «а» части 2 статьи 227 УК (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), совершенные в отношении паспорта или идентификационной ID-карты, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности).

Безработный Саламат Калилаев (1976), заведующий складом «Сада-Марс» Полат Нурниязов (1986), индивидуальный предприниматель Саиыпназар Калимов (1980), наёмный работник Нурлан Султамуратов (1998), охранник предприятия «Устюрт геофизика» Арыслан Темирханов (1986), специалист страховой компании Амирбек Адилбеков (1993) обвиняются по части 3 статьи 244 УК (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках).

Дело рассматривает суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Ебулая Онгарбаевича Абибуллаева.

20 подсудимых находились под стражей, 1 — под домашним арестом и 1 был отпущен под общественное поручительство.