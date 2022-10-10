Столичный кенгаш народных депутатов на 71-й сессии в понедельник единогласно одобрил снижение скорости движения транспортных средств на всех улицах в пределах Малой кольцевой автодороги с 70 до 60 км/ч, а на некоторых участках ряда центральных улиц — до 50 км/ч.

Менее месяца назад часть депутатов выступила резко против снижения скорости, заявив, что 70 км/ч — это и так низкая скорость и выразив сомнение в эффективности этой меры. Рассмотрение вопроса было отложено до следующей сессии. Общественность подвергла выступления депутатов резкой критике. В преддверии новой сессии специально созданная комиссия, в которую вошли представители УБДД ГУВД города, изучила ситуацию на улицах и подготовила новые предложения.





Выступая на сессии, начальник УБДД ГУВД Рафикжон Жалилов сообщил, что за первые девять месяцев текущего года в Ташкенте произошло 756 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 98 человек и травмы получило 905.

Причиной большей части аварий стало превышение скорости — 46,2%. 21% ДТП случился по вине пешеходов, 14% — из-за нарушения правил проезда перекрёстков, 12,5% — игнорирования сигналов светофора и 5% — в состоянии опьянения, сообщил он.

Как отметил Рафикжон Жалилов, изучение специальной комиссии показало целесообразность снижения скорости до 60 км/ч на всех улицах внутри Малой кольцевой.

«Потому что в пределах этой территории сконцентрировано множество учреждений и организаций, а движение транспорта и пешеходов выросло», — сказал он.

Сквер Амира Темура. Кадр трансляции на канале «Ташкент».

«Кроме того, на ряде улиц, где особенно высок поток транспорта и пешеходов, важно снизить скорость до 50 км/ч», — продолжил руководитель УБДД. Это следующие участки улиц:

улица вокруг сквера Амира Темура;

Алишера Навои — между улицами Шарафа Рашидова и Лабзак;

Махтумкули — между улицами Мирзо Улугбека и Яхё Гулямова;

Амира Темура — между проспектов Алишера Навои и Малой кольцевой;

Малая кольцевая — между улицами Бунёдкор и Катартал;

Ислама Каримова — между улицами Шарафа Рашидова и Анхор буйи;

Тараса Шевченко — между улицами Ислама Каримова и Нукусской;

Бабура и Фурката — между улицами Шота Руставели и Ислама Каримова.





Предложения о снижении скорости в столице были разработаны на основе изучения опыта зарубежных стран, «где именно благодаря снижению разрешённой скорости удалось снизить количество ДТП», подчеркнул Рафикжон Жалилов.

Он уточнил, что в странах Европы — Германии, Франции, Финляндии, Австрии, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Греции, Ирландии и други максимально разрешённая скорость в населённых пунктах составляет 50 км/ч.

«Уважаемые депутаты, учитывая вышеизложенное, прошу вас одобрить в качестве первого этапа снижение скорости движения транспортных средств на всех улицах в пределах Малой кольцевой до 60 км/ч, а на отдельных улицах — до 50 км/ч», — призвал глава УБДД.

«В будущем, на втором этапе, после изучения результатов снижения скорости будет подготовлено предложение о снижении скорости на всех улицах Ташкента», — добавил он.

Заместитель председателя кенгаша, председатель сессии Ташпулат Матибаев обратился к депутатам: «Уважаемые депутаты. Вы видите, что наша специальная комиссия изучила вопрос и убедилась в том, что на сегодняшний день это на самом деле актуально и необходимо. Поэтому прошу вас одобрить предложение Рафикжона Кулдашевича. Ставлю на голосование».





Депутаты подняли руки. «Спасибо. Против? Воздержавшиеся? Одобрено единогласно», — заключил Ташпулат Матибаев.

«Спасибо. Поздравляем», — сказал он, обращаясь к Рафикжону Жалилову.

С какой даты будет снижена скорость, должно быть указано в решении кенгаша, которое будет опубликовано в ближайшее время.