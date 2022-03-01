Первый самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways с эвакуированными из Украины гражданами Узбекистана приземлился в аэропорту Ташкента поздно вечером 28 февраля. На борту, который вылетел из польского города Катовице, находился 251 человек. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова поговорила с пассажирами специального рейса и встречающими.

В 22:00 в зоне для встречающих Ташкентского международного аэропорта собираются люди. На борту Boeing 767−300 у Ольги Алексеевны — так представляется женщина — дочь.

«У неё редкое имя. Не хочу его называть, чтобы не узнали, — говорит Ольга Алексеевна. — Пусть будет Аня».





Аня прожила во Львове больше пяти лет. По словам матери, у неё редкая профессия. Ольга Алексеевна не уточняет, какая. Говорит, что в Ташкенте с аналогичной работой сложно, поэтому решили: пока у Ани во Львове всё получается, пусть живёт там.

События последних четырёх дней февраля вынудили вернуться.

«Числа 25-го у них стали поговаривать, что до города могут дойти волнения. До сих пор было всё спокойно, просто люди будоражат информацией. Я ей сказала, чтобы обратилась в посольство и возвращалась», — рассказывает Ольга Алексеевна.





Женщина подбирает слова осторожно, как осколки. Говорит, что решение об эвакуации приняли не то чтобы из-за страха. Давила сама ситуация, когда «окружающие люди в недоумении, не получают правильной информации».

«С одной стороны, говорят, чтобы сохраняли спокойствие, с другой: „будьте бдительны, старайтесь не выходить на улицу“. Это действует психологически», — объясняет Ольга Алексеевна.

Добавляет, что больше сказать ничего не может, потому что «сами понимаете…»





В 23:06 первые пассажиры рейса «Катовице-Ташкент» появляются в зале прилёта. У крайнего пункта паспортного контроля быстро вырастает очередь. Чтобы рассредоточить толпу и ускорить процесс, почти одновременного открываются окошки сразу нескольких пунктов.





По данным пресс-секретаря Министерства транспорта Узбекистана Навруза Ашурматова, из 251 пассажира 37 — это дети, 10 — младенцы.

«Следующий рейс „Катовице-Ташкент“ запланирован на 1 марта. Предполагаемое количество пассажиров — больше 200. Все эвакуационные рейсы выполняются за счёт государства», — подчеркнул Навруз Ашурматов.





В зале прилёта между багажными каруселями появляется столик с бутилированной водой и бумажными стаканчиками. Возле него взрослых и детей встречает улыбчивая сотрудница аэропорта, интересуется, как прошёл полёт.

От журналистов с камерами отбивается женщина. Через плечо рюкзак, в руках переноска с рыжим котом. Её голос тихий от усталости: «Пожалуйста, я четыре дня без сна».





Жамол Сулейманов, один из пассажиров, признаётся, что переезды вымотали очень сильно. Сначала дорога из Львова до пограничного пункта пропуска «Корчова» на украинско-польской границе, потом перелёт из аэропорта «Катовице» в Ташкент.

Переход границы, по его словам, был самым сложным этапом пути.

«Ночью было холодно. Мы почти день провели на ногах, потому что нас не пропускали польские пограничники. В приоритете были женщины, дети», — рассказывает Жамол Сулейманов.





Он из Бухары. В Украину уехал по работе — обмен опытом. Восемь месяцев жил в районе Старицкого, который считается центром Львова. Рассказывает, что собирался возвращаться в Узбекистан из-за того, что не смог получить вид на жительство. Вой сирен ускорил принятие решения.

«Военных действий во Львове не было. Только сирены работали, и люди укрывались кто дома, кто в убежищах. Все очень напряжённые, собранные. В куртках, с чемоданами», — рассказывает молодой человек.





Информацию о происходящем во Львове получал и продолжает получать от друзей, которые остались в городе. Так, по его словам, меньше вероятности попасться на фейковые новости. Джамол признаётся, что хотел бы вернуться в Украину, когда всё закончится. Прежде всего, к людям, с которыми успел познакомиться и подружиться.





У багажной карусели стоит мужчина, глаза — в поиске. Его брат Жавлон собирался вернуться домой в Алмалык из Киева.

«Он там уже полтора года. Поваром работал в лавашной», — рассказывает мужчина, который представился Жахонгиром.





Три дня назад брат позвонил. Сказал, что обстановка в городе нестабильная, и он собирается домой. Выехал ли и каким рейсом — не сообщил.





1 марта в 9:15 в Ташкент прибыл второй спецсамолёт Uzbekistan Airways с 258 гражданами. К этому моменту на родину возвращены 509 соотечественников. В накопительной зоне «Корчова» находятся ещё более 650 граждан. Для их эвакуации будут организованы дополнительные рейсы. Эвакуацию соотечественников координирует Министерство иностранных дел Узбекистана.