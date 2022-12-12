Несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана, совершившие предположительно «незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества», заключены под стражу. Об этом на очередном заседании Республиканского штаба в воскресенье сообщил глава Администрации президента Сардор Умурзаков, передаёт УзА.

На совещании отмечалось, что в отношении некоторых руководителей сферы, которые якобы нарушили закон и проявили безответственность, были возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.





В частности, как сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, среди задержанных — директор «Худудгаз Тошкент» (Ташкентского областного филиала «Худудгазтаъминот») Музаффар Алиев, руководитель Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умид Туйчиев, глава Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фуркат Шодмонкулов и другие.

«Если ответственные [руководители] в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушение закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело», — сказал Сардор Умурзаков.





9 декабря на заседании республиканского штаба глава Администрации президента Сардор Умурзаков пообещал, что виновные в энергокризисе в Узбекистана «не выйдут сухими из воды». Он отметил, что некоторые из них «сидят среди нас, на этом совещании». Комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду создаются каждую осень.