Несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана, совершившие предположительно «незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества», заключены под стражу. Об этом на очередном заседании Республиканского штаба в воскресенье сообщил глава Администрации президента Сардор Умурзаков, передаёт УзА.
На совещании отмечалось, что в отношении некоторых руководителей сферы, которые якобы нарушили закон и проявили безответственность, были возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.
В частности, как сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, среди задержанных — директор «Худудгаз Тошкент» (Ташкентского областного филиала «Худудгазтаъминот») Музаффар Алиев, руководитель Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умид Туйчиев, глава Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фуркат Шодмонкулов и другие.
«Если ответственные [руководители] в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушение закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело», — сказал Сардор Умурзаков.
9 декабря на заседании республиканского штаба глава Администрации президента Сардор Умурзаков пообещал, что виновные в энергокризисе в Узбекистана «не выйдут сухими из воды». Он отметил, что некоторые из них «сидят среди нас, на этом совещании». Комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду создаются каждую осень.
Shakhzod Islamov
Неужели “громкими“ арестами можно решить системные проблемы?! Энергетический кризис по республике не наступил “благодаря“ этим людям. Возможно, они совершали противоправные действия, но сейчас складывается впечатление, что ими хотят “потушить“ огонь возмущения народа. Так сказать, “отдать на сьедение“. Но это не решение проблемы. В Чиланзарском районе уже несколько дней отсутствует давление газа. Котлы не работают, отопления как такового нет. И что?! Если посадят начальника райгаза, то появится газ??? Не смешите, пожалуйста. Нужны срочно хорошие специалисты и начинать принимать меры стратегического характера, чтобы выйти из кризиса хотя бы через несколько лет. Потому что, на данный момент мы уже в него попали.