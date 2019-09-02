День независимости

Руководители всех уровней не должны проявлять невежество, черствость и бюрократизм. Каждый вопрос должен решаться «обдуманно, с особенным уважением к людям», заявил президент Шавкат Мирзиёев в выступлении на торжествах, посвященных 28-й годовщине независимости Узбекистана.

В честь праздника в Ташкенте и других городах Узбекистана были организованы грандиозные салюты. По улицам столицы несколько часов, беспрерывно сигналя, разъезжали автомобили с флагами страны. Как и в предыдущие годы, были замечены люди, снимавшие флаги со столбов.

По случаю Дня независимости государственные награды по традиции получили представители разных сфер. Среди награжденных — хокимы ряда областей, в том числе те, которых президент и премьер-министр критиковали за нарушения законов при сносах недвижимости.

Звание «Герой Узбекистана» в этом году получили председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, руководитель фермерского хозяйства Лола Муротова и глава Самаркандского областного отдела фонда «Нуроний» Хасан Нормурадов.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 65 осужденных. За три года помилование применялось 7 раз, из мест исполнения наказания освобождены около 4000 заключенных.

Перестановки

Шерзод Кудбиев, работавший министром занятости и трудовых отношений, стал советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Кахрамон Куранбаев покинул пост председателя центрального совета Союза молодежи и стал первым замсоветника президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти. Обязанности главы союза временно исполняет некогда самый молодой замминистра Алишер Саъдуллаев.

Есемурат Каньязов, работавший заместителем министра юстиции и ректором ТГЮУ, назначен замдиректора Агентства интеллектуальной собственности.

Дилмурод Рахматуллаев, бывший хокимом Андижана с 2016 года, освобожден от должности. Врио хокима утвержден Бахромжон Хайдаров.

Новые структуры

Президент подписал указ о создании при Кабинете Министров Агентства космических исследований и технологий — «Узбеккосмоса». При Мининноваций образуется Академия молодежи, среди задач которой — системная поддержка одаренной молодежи и подготовка ученых нового поколения.

Экология

Группа журналистов и блогеров опубликовала открытое письмо руководству Узбекистана по проблеме массовых вырубок деревьев в стране. В Госкомэкологии заявили, что быстро ввести мораторий на рубку деревьев не получится, но это предложение «реально».

Хоким Сурхандарьи отменил решения хокима Шерабадского района о выделении части Сурханского заповедника под строительство гостиницы. На нарушение указывал Госкомэкологии.

Законы

Президент подписал ряд законов, одобренных на недавнем заседании Сената. Размер штрафа за административное принуждение к труду увеличен в 10 раз. Минимальный возраст вступления в брак для женщин повышен с 17 до 18 лет. УПК дополнен нормой, позволяющей приостанавливать по решению суда действие паспорта обвиняемого или подсудимого, объявленного в межгосударственный или международный розыск.

Другие новости

Государственный центр тестирования подвел итоги вступительных тестов в вузы. Средний проходной балл по стране составил 116,9 на грант (в 2018 году — 123), на контракт — 93,7 (в прошлом году — 101,9).

Строительство торгово-развлекательного центра Riviera в Ташкенте приостановлено после гибели четырех рабочих при обрушение металлических конструкций.

В Ташкенте открылся Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию.

Водители двух автомобилей пытались задавить собаку в Самарканде. В УВД области заявили, что от укусов собаки пострадали 15 человек. Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» осудило действия водителей и сотрудников внутренних дел, один из которых бросил в собаку кирпич.

Спасибо, что читаете нас!