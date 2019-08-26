Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов решением от 22 августа отменил решения хокима Шерабадского района Урола Бобокулова, которыми было допущено выделение части земель Сурханского государственного заповедника под строительства гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

В середине августа Госкомэкологии сообщил о неправомерных действиях хокима Шерабадского района, поставивших под угрозу биоразнообразие Сурханского заповедника и его уникальной экосистемы. Как писала «Газета.uz», в мае хоким вынес решение об исключении из территории Сурханского заповедника 2163,9 га земель и объявлении их охранной (буферной) зоной заповедника для развития экологического туризма В июне решением хокима района участок этих земель был выделен частному предпринимателю строительства гостиницы.

Действия районного хокима осуществлялись без согласования с Госкомэкологии Узбекистана — органом, на который возложен контроль за сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия и деятельностью охраняемых природных территорий страны, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

Госкомэкологии обращался в хокимияты района и области, а также в прокуратуру Шерабадского района. Из-за отсутствия реакции на обращения 10 августа представители Госкомэкологии встретились с предпринимателем, которому была выделена земля, с представителями управлением кадастра района и с хокимом Сурхандарьинской области.

Руководство области поддержало позицию Госкомэкологии и проявило понимание государственной важности сохранения территориальной целостности Сурханского государственного заповедника в целях его устойчивого использования в интересах нынешнего и будущих поколений, отметили в комитете.