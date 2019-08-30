Президент Шавкат Мирзиёев 29 августа подписал указ о награждении в связи с 28-летием независимости Узбекистана группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер.

Хокиму Бухарской области Уктаму Барноеву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Узбекистан».

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов награжден орденом «Эл-юрт ҳурмати».

Среди награжденных орденом «Фидокорона хизматлари учун» — первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев и хоким Кызылтепинского района Навоийской области Шабон Набиев.

Орденом «Мехнат шухрати» награждены в том числе хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, хоким Ферганской области Шухрат Ганиев, хоким Сырдарьинской области Гофур Мирзаев, хоким Бухары Карим Камалов, заместитель премьер-министра — министр финансов Джамшид Кучкаров и председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Алишер Мирсоатов.

Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов, хоким Коканда Маруф Усмонов и первый заместитель хокима Ташкента по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Даврон Хидоятов награждены орденом «Дустлик».

Медалью «Содик хизматлари учун» награждены хоким Намангана Шавкат Абдуразаков, хоким Элликкалинского района Каракалпакстана Сейдамат Авезов, хоким Дехканабадского района Кашкадарьинской области Зоир Аликулов, хоким Дангаринского района Ферганской области Саидмурод Аминжонов, хоким Хавастского района Сырдарьинской области Рахимжон Бобоев, хоким Шахриханского района Андижанской области Хикматулло Дадахонов, хоким Пешкунского района Бухарской области Амрилло Назаров, хоким Чустского района Наманганской области Баходир Охунов, хокимы Кошкупырского и Багатского районов Хорезмской области Журабек Рахимов и Ойбек Холбоев, хоким Ургутского района Самаркандской области Маматжон Турдиев, хоким Термеза Исроил Худайбердиев, хокимы Мирзо-Улугбекского и Сергелийского районов Ташкента Шавкат Иргашев и Нозим Хусанов, а также посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков.