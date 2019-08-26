Хоким Андижана Дилмурод Рохатуллаевич Рахматуллаев освобожден от должности на внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша народных депутатов, прошедшей рано утром 26 августа. На сессии выступил хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, сообщили «Газете.uz» в городской администрации.

Временно исполняющим обязанности хокима Андижана утвержден Бахромжон Носирбоевич Хайдаров (1972 г. р.), до этого работавший начальником Главного управления финансов хокимията Андижанской области.





Бахромжон Хайдаров. Фото: Kun.uz.

Дилмурод Рахматуллаев был главой администрации города с 2016 года. До этого работал на разных должностях в сфере народного образования, руководил управлением народного образования Андижанской области.

В декабре 2017 года Дилмурод Рахматуллаев был оштрафован на 30 минимальных размеров зарплаты (5,167 млн сумов) за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами (это произошло 16 октября).

В апреле 2018 года премьер-министр Абдулла Арипов на совещании по вопросам запрета привлечения работников социальной сферы и студентов к полевым и благоустроительным работам завил, что заместитель хокима Андижанской области Рахмонов и хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев заставляли сотрудников социальной сферы за собственные средства приобретать дорогостоящие цветы и саженцы деревьев, угрожая увольнением.