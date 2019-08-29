С 1 сентября брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в 18 лет. Закон о внесении изменений в Семейный кодекс подписан 28 августа президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Документ был принят Законодательной палатой 17 августа и одобрен Сенатом 24 августа.

Согласно действующему законодательству (статья 15 Семейного кодекса), минимальный возраст вступления в брак для женщин составляет 17 лет.

При этом при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), хоким района или города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год.

По статистике, в 2016 году органы ЗАГС зарегистрировали брак 4233 девушек в возрасте 17 лет, в 2017 году — 4853, в 2018 году — 5123.

Вопрос о повышении брачного возраста для женщин обсуждается с 2012 года. Отмечалось, что нововведение создаст условия для непрерывности системы образования, а также укрепления здоровья матерей и детей.