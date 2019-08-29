В Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана введена норма о приостановлении действия паспорта (проездного документа). Закон о поправках 28 августа подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ был принят Законодательной палатой 17 августа и одобрен Сенатом 24 августа. Изменения вступили в силу с 29 августа.

Согласно новой статье 245−1 УПК, приостановление действия паспорта (проездного документа) применяется, чтобы предотвратить уклонение обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда, пресечь его дальнейшую преступную деятельности и обеспечить исполнение приговора.

Действие паспорта (проездного документа) может быть приостановлено при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый или подсудимый, используя паспорт (проездной документ), сможет выехать из Узбекистана или передвигаться за границей.

Под приостановлением действия паспорта (проездного документа) понимается временное приостановление действия паспорта, биометрического паспорта, биометрического паспорта для выезда за границу и проездного документа лица без гражданства.

Приостановление действия паспорта (проездного документа) применяется только в отношении обвиняемого или подсудимого лица, объявленного в межгосударственный или международный розыск.

Приостановление действия паспорта (проездного документа) не влечет за собой прекращение гражданства Узбекистана или отмену правового статуса лица без гражданства.