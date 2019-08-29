28 августа в Ташкенте при обрушение металлических конструкций строящегося торгово-развлекательного центра Riviera погибли четверо рабочих. Еще двое получили травмы средней и тяжелой степени и доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Компания The Tower Mall Management Group, под управлением которой строится Riviera, заявила, что строительство на объекте приостановлено до выяснения всех подробностей и установления точных причин произошедшего.

На месте происшествия работает экспертная группа, которая должна подготовить заключение. В компании пообещали оказать материальную поддержку и полное содействие семьям пострадавших и погибших.





В четверг прокуратура Ташкента сообщила о возбуждении уголовного дела (по каким статьям, не уточняется) и начала доследственную проверку. В сообщении отмечается, что на объекте обрушилась часть металлической крыши.

Корреспондент «Газеты.uz» в среду побывал на территории строящегося объекта. На баннерах с информацией о будущем комплексе говорится, что его общая площадь составит 40,3 тысячи кв. м, арендопригодная площадь — 18,4 тысячи кв. м, вместительность парковки — 471 машиноместо.





Кто реализует проект

Заказчиком проекта выступает компания Hamkor Savdo. Управляющей компанией указана The Tower Mall Management Group, генеральным подрядчиком — Qurilish Universal Kompakt Servis (реализованные объекты: Южный вокзал Ташкента, вокзал Намангана и другие проекты, заказчиком которых выступала «Узбекистон темир йуллари»), авторами проекта — mb architects (Южный вокзал, ТРЦ Compass, Mega Astana, ТЦ «Европейский» в Москве и другие), генеральным проектировщиком — Invest Proekt Servis.

Строительство осуществляет Qurilish Universal Kompakt Servis. Согласно Реестру предпринимателей на Едином портале интерактивных государственных услуг, учредителем компании является Unique Trade Business, специализирующаяся на производстве строительных металлических конструкций и изделий. В июне компания стала владельцем 76% доли в Golden House Development.

Завершить строительные работы планировалось в первом квартале 2019 года. Как объяснили «Газете.uz» в The Tower Mall Management Group, реализация проекта ТРЦ Riviera, начатая осенью 2018 года, осуществлялась параллельно с возведением ТРЦ Compass. Руководством компании было принято решение сфокусироваться на строительстве и запуске Compass, после чего продолжить проект Riviera. Оба проекта осуществляются за счет собственных средств компании.

Торгово-развлекательный центр возводится на пересечении улиц Нурафшон и Себзар в Алмазарском районе. Главной особенностью молла должна стать летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки фудкорта. В Riviera также планируется открыть круглогодичный ледовый каток и шесть залов кинотеатра.

В среду на месте инцидента находились представители передвижной криминалистической лаборатории, патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента, Национальной гвардии и МЧС Узбекистана.

Корреспонденту «Газеты.uz» не удалось получить комментарии работников и их руководителей, находившихся на стройплощадке. Они отказались отвечать на вопросы, ссылаясь на поручение хокимията Ташкента.

Рабочие были против фотографирования объекта снаружи и пытались выхватить видеокамеру у журналиста, заявляя что это «приказ сверху», после чего позвали военнослужащих Национальной гвардии. Представитель Нацгвардии заявил: «Сегодня снимать нельзя, а завтра — можно».