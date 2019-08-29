Президент Шавкат Мирзиёев 28 августа подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности Узбекистана, усиливающие ответственность за административное принуждение к труду. Документ был принят Законодательной палатой 17 августа и одобрен Сенатом 24 августа. Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Согласно статье 51 КоАО штраф за данное нарушение составит от 10 до 30 минимальных размеров заработной платы (ранее — от 1 до 3 МРЗП).

Статья также дополнена частью, предусматривающей наложение штрафа от 30 до 100 МРЗП за то же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания.

Правонарушение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, влечет взыскание штрафа от 30 до 50 МРЗП (ранее — от 5 до 10 МРЗП), а повторный случай в течение года — от 50 до 100 МРЗП.

С предложением значительно повысить размеры штрафов за принуждение к труду осенью прошлого года выступало Министерство занятости и трудовых отношений.