Для эффективного решения существующих в стране проблем «прежде всего необходимы единство и сплоченность общества, а от руководителей и ответственных лиц требуются большой интеллектуальный потенциал и высокие нравственные качества». Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая в субботу на собрании, посвященном 28-й годовщине независимости Узбекистана.

«В этом плане особый смысл приобретает наш известный принцип: „Просвещение — против невежества“. Он имеет решающее значение не только в работе, связанной с религиозным воспитанием, но и во всех сферах жизни», — отметил глава государства.

«Мы, руководители всех уровней, должны не допускать в своей деятельности невежества, черствости, бюрократизма и к решению каждого вопроса — каким бы сложным он ни был — подходить обдуманно, с особенным уважением к людям, их мнениям, опираясь на принципы законности и справедливости», — подчеркнул он.

«Сегодня жизнь кардинально меняется. Всем нам нужно научиться работать в новых условиях — в условиях свободы, открытости и гласности. Так живут все развитые страны, мировое сообщество. Для того чтобы идти в ногу со временем, все мы должны работать над собой, постоянно обогащать свои знания и повышать профессиональный уровень», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан «решительно вступил в новый этап своего развития»: «В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона создается новый, демократический облик Узбекистана».

«Мы считаем, что добиться национального прогресса — это поднять страну на новый, более высокий уровень развития, кардинально повысить качество жизни населения», — сказал он.

«Какие бы сегодня мы ни проводили реформы, какие бы новые проекты ни осуществляли, все они направлены на достижение единственной, самой главной для нас цели. Она заключается в том, чтобы обеспечить достойные условия жизни нашему благородному и трудолюбивому народу, оправдать доверие соотечественников, последовательно решая все их насущные проблемы», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, отметил он, «достичь таких высоких целей лишь высокопарными словами невозможно. Столь важные задачи выполняются только упорным, нелегким и самоотверженным трудом».

Узбекистан последовательно продолжает политику по обеспечению прав и свобод человека, сказал Шавкат Мирзиёев. «Еще одним проявлением гуманизма» стало закрытие колонии «Жаслык» в Каракалпакстане. «Этот важный шаг свидетельствует о том, что обеспечение прав и свобод человека в нашей стране — не временная кампания, а последовательно проводимая государственная политика», — заявил он.

Повышению открытости и свободы в стране способствует поднятие диалога с народом на уровень государственной политики, отметил президент.

«Наши граждане активнее проявляют инициативу и совместно с государственными органами решают проблемы не только личного, но и общественного характера», — сказал глава государства.

«Открытые, искренние беседы» с людьми в ходе визитов президента в регионы страны позволяют вместе решать множество важных проблем, «что усиливает веру людей в завтрашний день». «Именно это и является нашим главным достижением», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.