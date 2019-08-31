Группа журналистов и блогеров, выступивших с открытым письмом к руководству Узбекистана, предложила ввести мораторий на рубку деревьев и уголовную ответственность за незаконную вырубку. Предложение было озвучено на брифинге Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды, прошедшем в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу.

Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Уктам Утаев сказал, что быстро ввести мораторий не получится, но предложение, по его словам, «реально». Для этого необходимо принять постановление правительства.

В мае прошлого года более 12 тысяч человек поддержали петицию, в которой предлагалось ввести мораторий на рубку любых деревьев до создания работающего механизма их защиты, повысить штраф за незаконную вырубку деревьев, забрать у хокимиятов право выдачи разрешений на вырубку деревьев и законодательно закрепить правила формовки деревьев. Депутаты, рассмотрев петицию, признали недостаточность мер по их защите, но не поддержали ввод моратория на рубку.

Начальник Ташгорэкологии Нодиржон Юнусов заявил, что в 2019 году в управление поступило более 25 тысяч обращений на вырубку деревьев. Управление выдало положительное заключение на 9600 деревьев, из которых более 4000 были больными. Вырубка 5359 деревьев была связана со строительством.

Разрешение на вырубку выдают районные хокимияты. По законодательству Ташгорэкологии «не имеет права давать отрицательное заключение, если дерево больное, высохшее или представляет угрозу для безопасности физических и юридических лиц. И не имеет право отказывать, если дерево попадает под строительство», подчеркнул Нодиржон Юнусов.

В скором времени для общественного обсуждения будет опубликован проект нормативно-правового акта о внесении изменений в законодательство, которые позволят управлению давать отказ на рубку в случае строительства, сообщил он. Ташгорэкологии намерено также изучить предложения общественности.

Число случаев незаконной вырубки деревьев за первые восемь месяцев этого года составило 215, общая сумма выписанных штрафов — около 2,5 млрд сумов.

После публикации открытого письма сайт газеты Кабинета Министров «Правда Востока» со ссылкой на главу Экологической партии Узбекистана Бория Алиханова сообщил, что партия недавно направила правительству пакет документов для введения временного моратория на вырубку деревьев, а также внедрения открытой и прозрачной процедуры выдачи разрешений на эти действия и введение персонифицированной ответственности за них.

На брифинге Нодиржон Юнусов сообщил, что инвентаризация деревьев в Ташкенте показала, что в столице растут 1,9 миллиона деревьев. Данные сейчас вносятся в электронную базу. Рассматривается вопрос подсчета деревьев методом топографической съемки.

По данным городского управления по экологии, на одного жителя столицы приходится 69 кв. м зеленых насаждений. Заместитель начальника Ташгорэкологии Артур Мустафин пояснил, что в мировой практике подсчет площади зеленых насаждений производится методом подсчета многолетних растений (в таком случае площадь зеленых насаждений не превышает 10−12%) и методом, который учитывает площадь цветников и газонов. В Ташкенте используется второй метод.

Представитель Ассоциации ландшафтных дизайнеров Узбекистана Татьяна Югай подчеркнула, что ценность дерева оценивается кубатурой зеленой листвы, которая вырабатывает кислород. Она отметила, что не все больные деревья надо срубать, их необходимо лечить.

На мероприятии также обсуждалась тема экологического воспитания населения. Уктам Утаев сказал, что Ташгорэкологии три раза в год проводит работу по разъяснению законодательства в махаллях. Кроме того, принята концепция по экологическому образованию детей дошкольного и школьного возраста.