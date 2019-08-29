Первый заместитель советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта — председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Кучкарович Куранбаев освобожден от должности в связи с переходом на другую должность, сообщила пресс-служба Союза молодежи со ссылкой на указ президента от 29 августа.

Кахрамон Куранбаев стал первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы и сотрудничества с органами государственной власти.

Кахрамон Куранбаев (1970 г. р.) окончил Ташкентский государственный институт (1992), Академию государственного и общественного строительства при президенте (2004). Работал первым заместителем председателя центрального совета движения «Камолот» (1997−2008), проректором по духовно-просветительской работе Национального университета (2009−2012), проректором по духовно-просветительским вопросам Академии государственного управления при президенте (2012−2013), заведующим отделом в Кабинете Министров (2015−2016), а также заместителем государственного советника президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями (2017). С 30 июня 2017 года возглавлял Союз молодежи.

Фото: МПК.

Алишер Зафарович Саъдуллаев назначен временно исполняющим обязанности первого заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта — председатель центрального совета Союза молодежи. С октября 2018 года занимал должность первого замглавы Союза молодежи.

Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) с июля 2017 года работал заместителем министра народного образования и был самым молодым замминистра в стране. Выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Ранее возглавлял учебный центр Result.