Варианты тестов, использованные на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана, были одинаковы по уровню сложности, а по предмету «химия» было подано меньше всего апелляций. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили представители Государственного центра тестирования (ГЦТ).

В мероприятии, посвященном итогам вступительных тестов, участвовали директор ГЦТ Маджит Каримов, его заместитель Кахрамон Хакбердиев, начальники управлений Барно Раджабов, Диёрбек Кучкаров, Севара Зупарходжаева и Журабек Эшниёзов, начальник пресс-службы Орзикул Бобоев, а также эксперты ГЦТ — составители тестовых заданий по некоторым предметам.

Вступительные тесты в бакалавриаты вузов страны — самое значительное из 20 видов тестирования, которые проводит ГЦТ, отметил Маджит Каримов.

В этом году количество абитуриентов составило 1 миллион 66 тысяч 926 (в прошлом году — 814 тысяч 952). Средний конкурс по стране составил 10,3 человека на одно место (в 2018 году — 8,2), наибольший конкурс был в Джизакском филиале Национального университета (29,5), наименьший — в Высшей школе национального танца и хореографии (2,1).

Тестовые испытания проводились в 66 помещениях большой вместительности, оборудованных видеонаблюдением, средствами идентификации личности и глушителями мобильной связи. На аренду помещений только в Ташкенте было потрачено более 1,942 млрд сумов, на глушители — более 688 млн сумов, на закупку, установку и эксплуатацию серверов — более 1,204 млрд сумов.

Благодаря использованию технических средств, в разы сократились случаи обмана со стороны абитуриентов, таких как попытки сдать тесты за другого абитуриента, отметило руководство ГЦТ. Тем не менее, 465 абитуриентов были отстранены за нарушение правил тестирования.

В тестовых испытаниях, проходивших с 29 июля по 15 августа, за один день в две смены участвовало около 35,67 тысячи абитуриентов в 1189 группах. На обеспечение абитуриентов питьевой водой и шариковыми ручками потрачено более 1,216 млрд сумов. За порядком следили 2622 наблюдателя, которым было выплачено более 9 млрд сумов в качестве заработной платы. Всего на организацию тестовых испытаний потрачено более 15,884 млрд сумов.

В этом году впервые абитуриентам была предоставлена возможность участвовать в конкурсе сразу на три направления. Количество абитуриентов, рекомендованных к зачислению на второе и третье выбранные ими направления, составило 31,92 тысячи, или 34% всех рекомендованных к зачислению.

Средний проходной балл по стране составил 116,9 на грант (в 2018 году — 123), на контракт — 93,7 (101,9). Всего 673 студенческих места в вузах осталось вакантным (в 2018 году — 2431).

ГЦТ опубликовал итоговые результаты тестовых испытаний с задержкой всего на один день, учитывая, что существуют 27 видов льгот для абитуриентов и до опубликования результатов необходимо в строгой последовательности проверить наличие у абитуриента одной из этих льгот. Например, льготы, предоставляемые выпускникам военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби» в Фергане отличаются от льгот, предоставляемых выпускникам аналогичных лицеев в других регионах страны.

Отвечая на вопрос о том, почему в некоторых вузах результаты до сих не опубликованы, представители ГЦТ отметили, что это направления, прием по которым осуществляется без тестов, только по творческим экзаменам. Опубликование результатов экзаменов в такие направления входит в компетенцию не ГЦТ, а Минвуза и других ведомств, которым подчиняются эти вузы.

По состоянию на 16:00 29 августа 3119 абитуриентов подали апелляции по результатам тестовых испытаний (срок подачи апелляций закончился 30 августа — ред.). Больше всего апелляций было подано по родному языку и литературе, а также иностранным языкам, меньше всего — по биологии, химии и другим предметам.

Директор ГЦТ поблагодарил все ведомства, помогавшие в организации и проведении тестовых испытаний, а также журналистов и блогеров, объективно освещавших это событие.

Корреспондент «Газеты.uz» Комил Джалилов адресовал ряд вопросов специалистам ГЦТ.

«Газета.uz»: На ваш взгляд, на измерение каких навыков и компетенций, заложенных в Государственных образовательных стандартах, направлены тестовые задания типа «Чья жена бросила мужа?», «Чья мать умерла в горести?» или «Сколько весят рога горного козла?» Насколько валидны такие тесты?

Севара Зупарходжаева, начальник управления ГЦТ: В базе тестовых заданий ГЦТ таких заданий нет. К сожалению, бывают случаи, когда, пользуясь именем и авторитетом ГЦТ, распространяются различные тестовые задания. Если вы считаете, что такие тесты присутствуют в базе заданий, использованных в этом году, и у вас имеются факты, мы будем очень рады, если покажете такие факты. Это было бы нам полезно для пересмотра нашей базы заданий. Но, насколько я знаю, таких заданий в нашей базе нет.

«Газета.uz»: Можете привести цифры по надёжности вариантов тестов? Например, каков был показатель альфы Кронбаха?

(Надёжность теста — относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на одних и тех же группах. Вычисляется при помощи специальных формул и измеряется по шкале от -1 до +1, где +1 означает абсолютную надежность. Метод «альфа Кронбаха» является одной из методик измерения надежности теста.)

Кахрамон Хакбердиев, заместитель директора ГЦТ: Подробный анализ результатов статистической обработки мы представим.

«Газета.uz»: Изучена ли сравнительная сложность вариантов, например, в тех же вариантах по химии и по другим предметам? На брифинге 29 июля начальник управления ГЦТ Барно Раджабов высказал мнение, что должны были наблюдаться резкие скачки в баллах абитуриентов, если варианты тестов по химии разнились по уровню сложности. Однако отсутствие резких скачков в результатах разных абитуриентов не может показать идентичность вариантов по уровню сложности. Относительную степень сложности вариантов можно узнать, например, путем сравнения их мод, медиан и средних арифметических баллов. Сравнивали ли вы эти показатели?

(Мода — наиболее часто встречающееся число в результате тестирования, медиана — число, записанное посередине. Сравнение трех чисел — моды, медианы и среднего арифметического в разных вариантах позволяет сравнивать их степень сложности. Если в варианте теста с нормальным уровнем сложности значения моды, медианы и среднего арифметического совпадают, то в легком варианте мода и медиана больше среднего арифметического, а в сложном варианте — меньше, как показано в графике ниже.)

Левый график: расположение среднего арифметического, медианы и моды в слишком лёгком тесте.

Средний график: расположение среднего арифметического, медианы и моды в нормальном тесте.

Правый график: расположение моды, медианы и среднего арифметического в слишком трудном тесте.

(mean — среднее арифметическое, mode — мода, median — медиана)

Севара Зупарходжаева: Когда используется один вариант теста в одно и то же время в одинаковых условиях, это позволяет получить объективную оценку абитуриентов. Мы проводим тесты не в один день и не в одно и то же время. Мы используем многовариантную систему, и мы стараемся добиться, чтобы эти варианты были одинаковы по степени сложности. Здесь надо учитывать и другое. К сожалению, иногда у наших абитуриентов бывает очень сильное чувство взаимопомощи. Чтобы каждый абитуриент самостоятельно работал и решал свои вопросы, мы используем многовариантную систему. Со статистикой вы можете ознакомиться в ГЦТ.

«Газета.uz»: Для того, чтобы иметь статистически значимые данные по результатам апробации тестовых заданий, необходимо провести апробацию на достаточно большом количестве людей. При этом также необходимо, чтобы в апробации были представлены разные слои абитуриентов. Насколько были соблюдены эти условия при апробации тестовых заданий?

Севара Зупарходжаева: К сожалению, мы не можем проводить апробацию всей базы тестовых заданий. Да, международная практика предполагает апробацию, и над одним тестом люди могут работать годами. Однако международная практика предполагает также и экспертизу тестовых заданий. Например, если исходить из российского опыта, там тоже не проводится апробация всей базы. Для начала здесь проводится экспертиза различных специалистов из различных сфер. В апробации принимали участие разные категории абитуриентов. Есть образовательные стандарты и учебные программы, есть абитуриенты, которые целенаправленно готовятся по тем или иным предметам с репетиторами, есть дети, которые самостоятельно работают с учебным материалом и готовятся. При проведении апробации мы брали в основном 11-е классы и академические лицеи. Мы проводили апробацию по всем предметам, чтобы узнать, насколько образцы вариантов, которые мы приготовили, работают. Любой журналист, который хочет, может ознакомиться с результатами апробации. По итогам апробации были сделаны рекомендации нашим специалистам-тестологам по доработке тестовых заданий и исключению ряда заданий, которые считаются неправильными.

«Газета.uz»: Насколько опубликование результатов абитуриентов с их полными именами, фамилиями и отчествами соответствует действующим нормативно-правовым актам? Согласно постановлениям Кабинета Министров №137 от 26 марта 1999 года и №296 от 7 ноября 2011 года, персональные данные физических лиц отнесены к категории конфиденциальных данных, пользование которыми ограничено. Кроме того, учитывается ли психологический момент, например, возможные случаи травли абитуриента, набравшего низкий балл, своими сверстниками?

Кахрамон Хакбердиев: В прежние годы были сомнения, что ГЦТ проводит тесты 1 августа и оглашает результаты 15 августа, и возможны коррекции результатов. Чтобы избежать таких моментов, мы выводим результаты на следующий день после тестирования пофамильно. Этот момент со стороны общественности был воспринят очень позитивно, и ни один надзорный орган не увидел здесь каких-либо ограничений. Было хорошо, что каждый абитуриент мог видеть динамические списки и узнать, на каком месте он находится. Я здесь не вижу каких-либо личных данных. Здесь имеется только фамилия, имя, отчество. У каждого абитуриента есть право доступа к информации.

Севара Зупарходжаева: Не было ни одного случая, чтобы кто-то жаловался по поводу объявления результатов по фамилиям. Прежде чем оглашать результаты по фамилиям, решение было принято не только ГЦТ, но и рядом министерств.

«Газета.uz»: При признании судом тестового задания неправильным, почему баллы присуждаются только абитуриенту, подавшему в суд, но не другим абитуриентам, у которых вариантах тестов также присутствовало это задание?

Кахрамон Хакбердиев: Любое судебное решение происходит пост-фактум, после того, как были оглашены результаты очередного года тестирования. Например, в том случае, который вы имеете в виду, результаты суда были оглашены почти через год, и от того, что мы кого-то где-то поменяем, ничего бы не поменялось. Пост-фактум уже хорошими намерениями никому не поможешь.

Маджит Каримов, директор ГЦТ: Насчет решения суда у нас были сомнения, у нас были претензии. Мы хотели апелляцию подать, но у нас не было времени. Поэтому мы остановились. Больше года мы с ними судились.

«Газета.uz»: Какой процент экспертов, задействованных в составлении тестовых заданий, изучали тестологию как науку?

Севара Зупарходжаева: В прошлом году все специалисты, непосредственно занимающихся формированием базы тестовых заданий, проходили недельный тренинг в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) России. Тренинг включал как теоретические, так и практические задания. Помимо этого, в дальнейшем также все специалисты, работающие с тестовыми заданиями, будут повышать свою квалификацию.