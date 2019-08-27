Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии праздника Дня независимости подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления» от 27 августа, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Указом помилованы 65 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 17 человек полностью освобождается от наказания, 13 — освобождены условно-досрочно. Назначенные в отношении 20 лиц наказания заменены на более мягкие. Для 14 лиц сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, а 1 лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных — четыре женщины, одно лицо старше 60 лет, один гражданин иностранного государства, 39 граждан, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам, ведомствам и хокимиятам даны поручения по оказанию помилованным необходимой помощи в социальной адаптации, привлечению их к полезному труду и здоровому образу жизни.

За последние три года в Узбекистане 7 раз применялось помилование в отношении 3952 лица.