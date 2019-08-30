Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Давлятович Кудбиев стал советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти., сообщила пресс-служба главы государства. На посту руководителя Минтруда он проработал с апреля 2018 года.

Шерзод Кудбиев (1981 г. р.) окончил Ферганский политехнический институт (специальность — финансы и кредит). До работы министром возглавлял хокимият Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 2015—2016 годах был заместителем руководителя Сводного информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения зарубежных инвестиций и комплексного развития территорий.

Ранее — в 2012—2015 годах — занимал пост директора Республиканского научного центра занятости населения, охраны труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения (ныне — Министерство занятости и трудовых отношений). В 2010—2012 годах работал ведущим и главным специалистом указанного выше департамента Кабмина, в 2007—2010 годах занимал разные посты в Минтрудсоцзащиты.

Умар Сапаевич Исмаилов, работавший с августа 2018 года советником президента по вопросам государственной службы и кадрового резерва, теперь будет занимать должность заместителя Шерзода Кудбиева.

Умар Исмаилов в 2003—2006 годах занимал должность заместителя госсоветника — руководителем службы по работе с кадрами организационно-контрольной службы аппарата президента. В разные годы работал советником президента по обороным вопросам, первым заместителем министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Кахрамон Куранбаев, освобожденный от должности советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта — председателя Союза Молодежи, стал первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.