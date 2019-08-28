Президент Шавкат Мирзиёев 28 августа подписал указ о присвоении звания «Узбекистон Кахрамони» («Герой Узбекистана») с вручением высшего знака — медали «Олтин юлдуз» («Золотая звезда»).

Высшей государственной награды страны удостоены председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Тажетдинович Ерниязов, руководитель фермерского хозяйства «Нурли обод» Алтыарыкского района Ферганской области Лола Неъматовна Муротова и председатель Самаркандского областного отдела фонда «Нуроний» Хасан Норбекович Нормурадов.

Звание присвоено за «выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, упрочения её международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа, инициативность и усердие в процессе осуществляемых в последние годы динамичных и коренных реформ, самоотверженный труд в реализации интересов государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны».