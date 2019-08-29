28 августа в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой водители автомобилей Spark и Nexia умышленно пытались совершить наезд на собаку (кадры могут быть неприятными и не рекомендуются для просмотра детьми).

Первым собаку, переходившую дорогу, попытался задавить водитель Nexia (госномер 30 L771 SA), а затем это трижды пробует сделать водитель Spark (30 L405 OA). Все это происходило рядом с автомобилем патрульно-постовой службы со включенными световыми сигналами. На втором видео сотрудник ППС бросает в собаку кирпич.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВД Самаркандской области, в среду в 1:30 областной Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) сообщил о случае нападения черно-белой собаки на большое число людей.

Рабочая группа из специалистов городского ЦГСЭН и отдела ветеринарии направилась в Самарканд для проведения розыскных мероприятий и принятия мер.

Как выяснилось, собака в возрасте 2−3 лет напала в общей сложности на 15 граждан, которые получили царапины и укусы разной степени тяжести.

Все пострадавшие лица были госпитализированы в Самаркандскую областную больницу травматологии и ортопедии. Им оказана немедленная антирабическая помощь (иммунизация против бешенства). Областное управление здравоохранения держит состояние пострадавших на контроле.

В 3:00 группа по обеспечению карантинных мероприятий управления ППС и охраны общественного порядка и сотрудники бригады по отлову животных поймали собаку, подозреваемую в бешенстве. В процессе задержания сотрудник ОВД, запечатленный на видео, также пострадал от укуса.

Собака направлена в вирусологическую лабораторию областного управления ветеринарии, сообщили в УВД области.

В Обществе защиты животных «Mehr va Oqibat» осудили действия водителей: «Какими бы ни были причины такой реакции, животных должны отлавливать специальные службы, уполномоченные на это, — служба отлова при благоустройстве города».