В первом квартале 2024 года вырос объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан. Об этом на пресс-конференции 25 апреля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».





По словам главы ЦБ, сумма переводов увеличилась на 8,6% — с 2,3 млрд до 2,5 млрд долларов. Это также больше, чем в первом квартале 2022 года ($1,46 млрд) и 2021 года ($1,41 млрд). «Доля России и Казахстана сократилась до 84%. Доля России сократилась значительнее — до 68%», — сказал он.

Напомним, что по итогам 2022 года доля России в денежных переводах составляла около 87%, а в 2023 году снизилась до 78%.

В 2019—2021 годах денежные переводы из России составляли лишь около половины от общего объёма денежных переводов в Узбекистан.

В конце прошлого года Всемирный банк отмечал постепенное снижение объём денежных переводов из России в Узбекистан. Это объясняли сокращением числа узбекистанских трудовых мигрантов в РФ, укреплением курса сума к рублю, а также ростом инфляции в России.

Центральный банк указывал ранее, что в трудовой миграции наблюдается географическая диверсификация с сокращение доли переводов из России.

Напомним, в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счёт организованного набора. Позднее Агентство по внешней трудовой миграции объявило набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, а также в Южную Корею и другие страны. Вводятся и новые меры по поддержке и подготовке трудовых мигрантов.