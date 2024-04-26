Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 апреля подписал указ о мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске. Об этом сообщили пресс-служба Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и Министерство юстиции.

Согласно документу, с 1 января 2025 года разрешается организация игр, основанных на риске, в интернете и букмекерской деятельности на основании лицензий НАПП.

НАПП определено уполномоченным государственным органом по регулированию и лицензированию деятельности по организации игр в интернете, и букмекерской деятельности, а также деятельности по организации лотерей. Оно будет устанавливать порядок их лицензирования.

Государственные органы и организации, органы государственной власти на местах, а также благотворительные фонды и организации смогут проводить лотереи исключительно через организаторов лотерей на договорной основе.

В букмекерских пари, онлайн-играх и лотереях, организованных на основании выданной лицензии, вправе участвовать исключительно резиденты и нерезиденты Узбекистана старше 18 лет.

С 1 января 2025 года сроком на 5 лет юридические лица, организующие онлайн-игры, лотереи и занимающиеся букмекерской деятельностью, станут плательщиками налога с оборота по ставке 4%, взимаемого с совокупного дохода за вычетом всех выплаченных выигрышей и возвращённых ставок.

Доходы физических лиц, полученные с выигрышей в онлайн-играх, букмекерских пари и лотереях, проводимых на основании выданных НАПП лицензий, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.

НАПП и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре будут вести мониторинг и контроль за деятельностью организаторов лотерей, онлайн-игр и букмекерской деятельности в части соблюдения ими законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обоснование

В указе отмечается, что действующие запреты на создание национальных провайдеров по проведению онлайн-игр, основанных на риске, а также отсутствия правового регулирования и устойчивый интерес граждан к этой сфере «становятся причиной их активного пользования зарубежными и нелегальными сервисами».

В сообщении пресс-службы НАПП говорится, что указ был разработан на основе «тщательного изучения передового зарубежного опыта для внедрения современных технологий в сфере регулирования деятельности по организации игр, основанных на риске, и лотерей». При подготовке документа изучен опыт Сингапура, Венгрии, Южной Кореи, Грузии и ряда других стран.

Агентство отмечает, что эти меры направлены на защиту прав и интересов граждан, профилактику и борьбу с игровой зависимостью, а также предотвращение оттока денежных средств из страны.

В частности, предусмотренные указом меры включают внедрение механизмов организации деятельности национальных провайдеров по организации игр, основанных на риске, и контроля за их деятельностью, ограждению от участия в играх лиц с чрезмерной зависимостью от игр и отдельных категорий граждан.

По данным НАПП, реализация указа позволит создать надёжную основу для правового регулирования онлайн-игр, основанных на риске, букмекерской деятельности и лотерей, внедрить действенные механизмы защиты прав и интересов граждан, участвующих в легально организованных играх, борьбы с игровой зависимостью, а также обеспечить дополнительные источники дохода государственного бюджета страны, которые могут быть направлены на различные социальные цели.

Напомним, президент Шавкат Мирзиеев в декабре 2019 года подписал указ, предусматривающий легализацию с 2021 года букмекерских контор, однако в апреле 2022 года глава государства другим указом отменил это решение. В апреле 2023 года он поручил вернуться к разработке нормативной базы для букмекерской деятельности.