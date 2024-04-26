Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков прокомментировал «Газете.uz» передачу парков Абдуллы Кадыри и Дружбы (Бабура) в аренду на 49 лет компании BPM Smart Decision Management. Ранее эта компания реконструировала парк имени Гафура Гуляма, который был передан ей в аренду на 49 лет на основании распоряжения Кабинета министров от 9 августа 2019 года и решения бывшего хокима Ташкента от 15 августа 2019 года.

«Что касается парка Абдуллы Кадыри. Вот вам вопрос, как вы думаете, сколько средств и расходов требуется, чтобы поддерживать в хорошем состоянии 1 кв. м зелёных зон? От 20 до 50 долларов в месяц. Сколько денег есть у государства? Вчера я подписал решение о выделении 8 млрд сумов на [посадку] цветов, озеленение, деревьев в течение года… Тут стоит вопрос о том, сколько миллионов кв. м зелёных зон [в городе]», — сказал хоким.

Он сказал, что парк Гафура Гуляма после его передачи в аренду BPM Smart Decision Management и проведения реконструкции стал красивым.

«Сходите сейчас в парки… Я взял это на себя. Парки в не очень хорошем состоянии. Это неправильно, чтобы государство было менеджером парков. Во всём мире так. Мы там посадим дополнительные деревья, больших аттракционов не будет. Все требования определены. Если спросите, почему я передаю им (компании BPM Smart Decision Management — ред.), то я видел их работу. Зачем мне экспериментировать?» — сказал Шавкат Умурзаков.

На замечание о том, что по законодательству при передаче парка частному партнёру должен быть проведён конкурс, хоким ответил: «Я провёл тендер, я его нашёл, я его выбрал. Я составил инвестиционное соглашение. Я посчитал это необходимым».

Градоначальник заявил, что «парки Абдуллы Кадыры и Бабура будут зелёными, как и парк Гафура Гуляма».

«Я не зря сказал, что [расходы] на 1 кв. м составляют 20−50 долларов. Как государство может это покрывать и нести [эти расходы]? Чьи это деньги? Это же деньги народа. Вас разве не пускают в парк Гафура Гуляма? Парк принадлежит народу? Народу. Все работы в парках будут согласовываться [с населением]», — сказал он.

Шавкат Умурзаков заявил, что его беспокоит ситуацию с экологией в столице, поэтому были созданы парковые зоны на 75 га и создаются зелёные зоны ещё на площади 25 га.

«Поэтому я обязал каждого застройщика высаживать одно дерево и два кустарника за каждый 50 кв. м строительства. Учтены и толщина деревьев, и высота, и сорт», — сказал хоким.

Ранее партия «Адолат» призвала хокимият изучать и учитывать общественное мнение перед принятием таких важных решений, как передача парков в аренду. Комментарий был озаглавлен «Парки должны принадлежать народу!» Экопартия Узбекистана же заявила о планах направить запрос в хокимият.

Видео