В конце марта было объявлено, что отныне каждую четвёртую среду месяца в Ташкенте будет проводиться акция «День без автомобиля». 24 апреля руководители и сотрудники государственных органов и организаций, в том числе неправительственных и международных, прибыли на работу на общественном транспорте, велосипеде или пешком. «Газета.uz» собрала фото и видео, опубликованные пресс-службами разных организаций.

Министр экологии Азиз Абдухакимов утром отправился в служебную поездку в одну из областей. До вокзала он доехал на велосипеде.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что руководство и сотрудники ведомства в этот день предпочли личным и служебным машинам общественный транспорт. На опубликованных фото видны заместитель генпрокурора Светлана Артикова (на главном фото) и другие сотрудники.

Хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев и сотрудники хокимията прибыли на работу на метро и других видах общественного транспорта.

Урбанист Искандар Солиев обратил внимание, что в отличие от предыдущего Дня без авто, когда на стоянке хокимията города не было ни одной машины, на этот раз стоянка была заполнена.

Директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Дэвид Хофман и несколько сотрудников прибыли на работу в метро.

Общественный транспорт и пешую прогулку до мест работы утром также выбрали представители министерств культуры, юстиции, спорта, агентства по кадастру и по статистике и ряд других ведомств и организаций.