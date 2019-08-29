Есемурат Султамуратович Каньязов постановлением президента Узбекистана от 27 августа освобожден от должности заместителя министра юстиции — ректора Ташкентского государственного юридического университета в связи с переходом на другую работу.

Приказом министра юстиции от 29 августа он назначен заместителем директора Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции, сообщила в четверг пресс-служба Минюста.

Есемурат Каньязов (1971 г. р.) в 1993 году окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт, в 1999 году — Каракалпакский государственный университет. Правовед, кандидат юридических наук.

В системе Минюста работает с 1996 года. Был консультантом, старшим консультантом, и. о. начальника отдела и начальником отдела Минюста Каракалпакстана, в 1999—2001 годах — ведущим консультантом управления, главным консультантом и начальником отдела в Минюсте Узбекистана.

С апреля по октябрь 2001 года был помощником министра юстиции Узбекистана, в 2001—2005 годах — начальником управления экономического законодательства Минюста, в 2005—2011 годах — заместителем министра юстиции, в 2011—2013 годах — первым замминистра юстиции, в 2013—2017 годах — ректором Ташкентского государственного юридического университета, с апреля 2017 года совмещал должности замминистра юстиции и ректора ТГЮУ.