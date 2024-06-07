Политика

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит Узбекистан 13−15 июня в рамках турне по трём странам Центральной Азии.

Президент Узбекистана заявил, что реакция западных стран на палестинскую трагедию вызывает большое беспокойство. «На практике наблюдаются двойные стандарты. Страны, которые широко продвигают демократию и права человека и стоят на их защите, закрывают глаза на эти убийства и зверства», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Орденом Турецкой Республики» — высшей государственной наградой этой страны.

Президент посетил Центр координации Департамента общественной безопасности МВД. Он акцентировал внимание на том, что правоохранители должны хорошо владеть технологиями, чтобы предотвращать киберпреступления. Он также поставил задачу создать в МВД структуру по применению БПЛА.

Шохрух Гуламов и Акрам Алиев назначены исполняющими обязанности заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Экономика

Энергетическая компания «Интер РАО» из России может начать поставки электроэнергии в Узбекистан. Глава набсовета компании Александра Панина сообщила, что к осени будет более конкретно проработано, какие объёмы Казахстан может пропустить транзитом.

Общество

Феруза родилась со спинальной мышечной атрофией (СМА). Когда девочке было 12 лет, генетическое заболевание унесло жизнь её старшей сестры Мухаббат. Врачи говорили, что и самой ей осталось недолго, но жажда жизни оказалась сильнее диагноза. История первой героини проекта «Воля» Ферузы Шоджоновой.

Руководителем Агентства кинематографии назначен Шухрат Ризаев, ранее работавший заместителем директора агентства. Предыдущий руководитель организации Фирдавс Абдухаликов был назначен директором Центра исламской цивилизации.

В выходные в Узбекистане ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. В субботу температура воздуха будет в пределах +18…+23 градусов ночью и +32…+37 днём. В воскресенье температура повысится ещё на 2 градуса.

Культура

Пока в аральских песках подходит к концу фестиваль электронной музыки «Стихия», в Ташкенте планируется целый ряд классических концертов и летних вечеринок. Музыкальный обозреватель «Газеты.uz» Руслан Тихонов составил культурный дайджест событий на июнь.

Спорт

Футболисты сборной Узбекистана одержали победу над командой Туркменистана в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (видео, фото, статистика).

До начала второго по значимости футбольного события четырёхлетия — первенства Европы в Германии — осталась ровно неделя. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров просмотрел профайлы команд и пришёл к выводу, что нас ждёт в высшей степени непредсказуемое действо.

Узбекистанский гроссмейстер Абдималик Абдисалимов выиграл Sahibkiran Amir Temur Cup в Ташкенте с призовым фондом 20 тысяч долларов.

На чемпионате Азии по паравелоспорту на шоссе в Алматы (Казахстан) сборная Узбекистана завоевала 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых. Благодаря такому количеству наград узбекистанцы заняли первое место в общекомандном зачёте.

Мир

Владимир Путин заявил, что у России нет имперских амбиций, и решил поддержать эту позицию на примере Узбекистана. «Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз и у нас будет преимущественно исламское население», — сказал он.

США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, включая депутатов грузинского парламента и силовиков, в связи с принятием закона «об иноагентах». Представитель правящей партии «Грузинская мечта» в ответ заявил, что «санкций никто не боится».

Профсоюз южнокорейской Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55-летнюю истории компании. Работники пытаются добиться повышения зарплаты.

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