Лето традиционно считалось временем каникул культурной жизни в Ташкенте. Но в последние два года она заметно развивается — и не только в столице. Первая неделя лета началась с насыщенного четырёхдневного фестиваля электронной музыки «Стихия» в одном из самых отдалённых районов Узбекистана. В столице же ожидается целый ряд летних вечеринок и презентаций классических произведений.

Музыкальный обозреватель «Газеты.uz» и автор Telegram-канала nukta Руслан Тихонов составил подборку событий июня, которые заслуживают внимания.

Закрытие фестиваля «Стихия-2024»

8 июня, Кладбище кораблей, Муйнак (Каракалпакстан)

Бушевание «Стихии» подходит к своему логическому завершению. Последний день фестиваля обещает огромный разброс жанров, что позволит угодить не только фанатам электронной музыки, а ещё и фолковой и экспериментальной.

Откроет программу шоукейс муйнакских молодых талантов, поучаствовавших в коллаборации Stihia Gen с ташкентским и алматинскими продюсерами Josef Tumari и Edigee. Выступление на сцене Aq Keme продолжится размеренными коллаборациями эмбиент-продюсера Алена Исмаилова с инструменталистами Тоиром Аскаром и Фарро Гарсией, выступлениями японского вибрафониста Масайоши Фуджиты и культового IDM-продюсера Nikakoi, техногенным симфо-хоррором скрипачки и композитора Galya Bisengalieva, а также сетами армянского и грузинских фолктронщиков Hayk Karoyi и AWWWARA соответственно.

На соседних сценах ожидаем диджей-сеты российских виртуозов Symple Symmetry и PTU, ломательницы ритмов Deena Abdelwahed из Туниса и экспрессивной японки Meuko! Meuko!, а также звёзд узбекистанского рейва Loud 373 & Vagan, DSL System, Shikramov и Densk.

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz».



Премьера: опера «Сердце поэта»

8−9 июня, ГАБТ им. А. Навои

В репертуар Большого театра вносится новая постановка ― опера «Сердце поэта», сочинённая композитором Мухтаром Ашрафи в 1962 году. Музыкальное произведение узбекского классика основано на лирических газелях великого поэта Фурката. Записи оперы в трёх действиях выпускались на грампластинках фирмы «Мелодия», но найти в интернете оцифрованные записи сложно. Два концерта «Сердца поэта» на сцене ГАБТа можно считать, пожалуй, наиболее доступным способом оценки музыкального творения именитого автора советской эпохи.

Duo MemDi

15 июня, Государственная консерватория (органный зал)

В классическом жанре также ожидаем приезд американского дуэта Duo MemDi, состоящего из Игоря Калнина (скрипка) и Рошель Сеннет (фортепиано). Принципиальным моментом их деятельности называется исполнение произведений малоизвестных композиторов мира, что зачастую оказывается для зрителей первым опытом их прослушивания. Таким образом артисты стремятся к социальной справедливости и культурной инклюзивности. Другая особенность проекта ― отказ от чтения нот и исполнение партий по памяти, что большая редкость в академической музыке. Концерт пройдёт в органном зале Консерватории, что добавит камерности.

Слушайте <a href="https://music.yandex.kz/album/6006519">Gathering Shatters</a> — <a href="https://music.yandex.kz/artist/6369189">Duo MemDi</a> на Яндекс Музыке

Ilkhom Party: Flyin Up x «Если Можно»

23 июня, летняя площадка театра «Ильхом»

Театр «Ильхом» организовывает традиционную вечеринку на открытом воздухе по случаю окончания 48 сезона. После финального спектакля «Свободный аукцион имени Сергея Параджанова» зрители смогут задержаться во дворике культурного заведения и оценить выступления видных групп независимой сцены столицы: психоделических этно-рокеров Flyin Up и постпанк-группу «Если Можно».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/26103481">Jimlik</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4781019">Flyin Up</a> на Яндекс Музыке

Концерты первых часто напоминают ритуальные шоу, но такой эффект достигается за счёт размеренного плотного звучания, нестандартных размеров песен и пронзительного вокала фронтмена Жасура Худайбердыева ― участника нового сезона шоу «Ovoz» (узбекской локализации «Голоса»).

Коллектив «Если Можно» за два года существования успел отойти от хрестоматийного думерского саунда, разбавив программу романтичными ритм-балладами в жанрах нью-вейв и синти-поп. Стоит сказать, что попасть на Ilkhom Party может любой желающий, готовый приобрести билет в кассе театра или на входе.

Graduation Party

28 июня, Central Asian University

В конце июня городские парки, наверняка, составят жителям богатый культурный досуг по случаю завершения экзаменов в вузах, но одно образовательное заведение готовится отметить праздник заранее и с помпой. В стенах Central Asian University, находящегося по соседству с парком Yangi O’zbekiston, пройдёт размашистый летний фестиваль Graduation Party с плеядой звёзд узбекской эстрады, среди которых Тахир Садыков, Лола, Шохрух, и хедлайнерами «Ирина Кайратовна».

Лайнап обещает танцы под EDM, узбекский хип-хоп-свэг, слёзы ручьями под любовные баллады, ностальгический отрыв, зажигательный и иногда социально-заряженный рэп в исполнении нашумевших гостей из Казахстана. Похоже, приобрести билеты на выпускной могут не только обладатели студенческих билетов.

«Звуки серебряного органа»

29 июня, Государственная консерватория (органный зал)

Малый зал Консерватории в этом месяце интригует пуще основного. В холле, специально предназначенном для концертов на органе, пройдёт вроде форматный, но особенный вечер. За массивный духовой клавишный инструмент сядет Аделина Фатхутдинова, а её аккомпаниатором выступит камерный оркестр «Солисты Узбекистана». Ожидается исполнение не только классики органной музыки, но и произведений отечественных композиторов Анатолия Вареласа и Игоря Пинхасова, которые прозвучат впервые.