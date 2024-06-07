Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Туркменистана в пятом туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026. Матч, прошедший 6 июня на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 17-й минуте, когда защитник Хусниддин Аликулов замкнул головой подачу с углового.

Туркменистан сравнял счёт на 25-й минуте — нападающий Шаназар Тиркишов переправил мяч в ворота Уткира Юсупова после прострела в штрафную товарища по команде.

Уже на 29-й минуте после комбинации с Элдором Шомуродовым забил полузащитник Остон Урунов, который записал на свой счёт уже 3-й гол в 4 матчах отборочного турнира.

На 41-й минуте Урунов мог сделать дубль, но не смог быстро обработать мяч и пробить.

Узбекистанцы могли забить несколько голов, но мяч либо попадал в перекладину, либо не хватало точности в завершении.

Тем не менее, на 70-й минуте защитник Шерзод Насруллаев смог увеличить преимущество Узбекистана, замкнув прострел в штрафной.

Сборная Узбекистана с 13 очками идёт на втором месте, пока лидирует Иран (13), который победил в параллельном матче Гонконг (2:4) и имеет лучшую разницу мячей (12 против 9).

Узбекистан ещё в марте вышел в третий (решающий) отборочный раунд Кубка мира 2026 года, а также в финальный турнир Кубка Азии 2027 года.

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