Шахматист из Узбекистана стал победителем Кубка Амира Темура Sahibkiran Amir Temur Cup, который в четвёртый раз прошёл в Ташкенте с 28 мая по 5 июня. Призовой фонд турнира составил 20 тысяч долларов.

Мероприятие собрало в главной группе свыше 80 шахматистов, представляющих 11 стран.

По итогам партий победу одержал Абдималик Абдисалимов (рейтинг FIDE 2504, восьмой стартовый номер), с результатом 7,5/9. На протяжении всего турнира узбекистанец не потерпел ни одного поражения и заработал 4000 долларов.

Второе место, набрав 7 очков, занял украинский гроссмейстер Александр Моисеенко (2560). Третьим стал его соотечественник, гроссмейстер Виталий Бернадский с 6,5 очками (2562). Столько же в активе ещё пяти шахматистов, разделивших по дополнительным показателям 3−8 место.

«В первых трёх турах я победил соперников с рейтингом ниже, чем у меня. В чётвертом играл против Сергея Тивякова, с рейтингом больше 2500. Победив и набрав 4/4 я понял, что у меня есть шансы на тройку, и начал играть более солидные дебюты, которые давно изучал и практикую. Благодаря этому мне удалось не проиграть ни одной партии», — заявил Абдисалимов в беседе с корреспондентом «Газеты.uz».

По его словам, самой сложной стала партия против Александра Моисеенко.

«Я получил чёрным цветом позицию, которую не изучал, практически проигранную. Но у белых не было конкретного выигрыша, и мне удалось сыграть вничью. Победу, конечно, хочу посвятить папе», — поделился шахматист.