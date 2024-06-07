Реакция западных стран на «палестинскую трагедию» вызывает большую тревогу и демонстрирует двойные стандарты. Об этом в заявлении представителям СМИ 6 июня в Анкаре сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что он и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели подробный обмен мнениями по наиболее актуальным региональным вопросам. Он добавил, что в секторе Газа уже восемь месяцев продолжаются кровавые события, в результате которых погибли около 40 тысяч мирных жителей, включая детей и пожилых.

«Нас сильно беспокоит реакция международного сообщества, в том числе стран Запада, на эту трагедию. На практике наблюдаются двойные стандарты. Ведущие развитые страны, которые широко продвигают демократию и права человека и стоят на их защите, закрывают глаза на эти убийства и зверства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Конечно, необходимо полное прекращение насилия и начало мирного процесса. Трагедия Газы является печальным следствием до сих пор неразрешённого израильско-палестинского конфликта. Для достижения стабильного и долгосрочного мира необходимо создать независимое и свободное палестинское государство», — заявил он.

Президент Узбекистана назвал проблему Палестины «корнем всей ближневосточной проблемы». Он заявил, что Узбекистан полностью поддерживает инициативы Реджепа Эрдогана по этой острой проблематике.

«Мы продолжим сотрудничать в работе, которую проводим, чтобы широко пропагандировать истинную гуманитарную суть нашей святой религии… Твёрдая позиция его превосходительства господина Эрдогана против любых негативных действий против религии ислама заслуживает особого уважения и признания. Мы договорились совместно реагировать на различные нападения и давление злых сил на нашу религию в сложной ситуации», — подчеркнул он.