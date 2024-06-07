Шухрат Ризаев, ранее работавший заместителем главы Агентства кинематографии, возглавил эту организацию. Об этом сообщил Национальный центр развития кинематографии.

Он родился в 1958 году в Ташкенте. Окончил филологический факультет Национального университета. Работал на разных должностях в Министерстве культуры и спорта, музее Ойбека, Аппарате президента и Кабинете министров, Академии государственного и общественного развития.

Заместителем директора Агентства кинематографии работал с 2017 года.

Напомним, указом президента в апреле 2021 года национальное агентство «Узбеккино» было преобразовано в Агентство кинематографии. С 2019 года агентством руководил Фирдавс Абдухаликов. 5 июня он был освобождён от занимаемой должности и стал директором Центра исламской цивилизации.