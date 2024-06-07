Профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55-летнюю истории компании, сообщает Reuters.

Забастовка прошла 7 июня возле офиса Samsung в Сеуле. Её организовал Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят около 28 тысяч членов — это пятая часть всех работников компании. Они добиваются повышения зарплаты и дополнительного дня к ежегодному отпуску.

«Цель сегодняшней забастовки — провести содержательный разговор с руководством», — заявил Reuters представитель NSEU Ли Хен Кук.

В Samsung Electronics заявили, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании. «Мы искренне сотрудничаем с профсоюзом и продолжим переговоры с ним», — отметили в компании.

Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что забастовка вряд ли мгновенно повлияет на производство или поставки полупроводников, но создаст дополнительное давление на компанию, которая стремится к усилению своих позиций в области разработки искусственного интеллекта.

Последние несколько лет были тяжёлыми для крупнейшего в мире производителя микросхем, отмечает CNN. За историческим дефицитом компьютерных чипов во время пандемии коронавируса последовало падение спроса на них в прошлом году: потребительский аппетит на электронику оставался слабым из-за глобальной экономической неопределённости. Но дела компании пошли на поправку благодаря буму искусственного интеллекта.

В мае Samsung сообщила о более чем десятикратном росте операционной прибыли в первом квартале текущего года на фоне прогнозов высокого спроса на ИИ и чипов высокого класса — области, в которой компания конкурирует с Intel (INTC) и тайваньской TSMC.

Подавляющее большинство передовых микрочипов в мире производится всего в двух местах: Тайване и Южной Корее. Тайваньская промышленность более крупная и доминирующая, Южная Корея стремится бросить ей вызов.