Российская энергетическая компания «Интер РАО» может начать поставки электроэнергии в Узбекистан осенью. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на члена правления и председателя наблюдательного совета компании Александру Панину.

«Российская электроэнергия нужна, она потребуется к осени. И я думаю, что к осени уже более конкретно будут проработаны планы со стороны Казахстана, какие объёмы он мог бы пропустить для узбекской энергосистемы», — заявила она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В феврале представитель «Интер РАО» (единственный оператор импорта-экспорта электроэнергии в России) рассказала о проработке возможности экспорта электроэнергии в Узбекистан.

«Сложность в том, что транзитом нужно поставить через Казахстан, через запертое сечение Север — Юг, по которому уже идут поставки в Кыргызстан, сложно выделить объёмы в Узбекистан», — говорили Александра Панина.

Во время визита президента Владимира Путина в Ташкент министр энергетики РФ Сергей Цивилёв сообщил, что Россия и Узбекистан ведут активные переговоры по существенному увеличению поставок не только газа, но и электроэнергии. Объёмы пока являются предметом переговоров.

При этом в мае министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу Uzreport TV сообщил о сокращении импорта страной электроэнергии на четверть — с 4 до 3 млрд кВт⋅ч. По его словам, запуск солнечных и ветряных электростанций и повышение эффективности ТЭС позволили покрыть дефицит и открыть перспективы экспорта энергии (планируются поставки «зелёной» энергии в Европу).

Сейчас Узбекистан импортирует электроэнергию из Туркменистана и летом из Кыргызстана.

«Интер РАО ЕЭС» — энергетическая компания, образованная в 1997 году. Первоначальной специализацией «Интер РАО» была международная торговля электроэнергией.