Сборная Узбекистана по паравелоспорту завоевала 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых на чемпионате Азии в Алматы (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Медалисты

Золото:

Бунёдбек Хайтмахаммадов (C1);

Голиббек Мирзаёров (C2);

Огабек Худерганов (C3);

Азимбек Абдуллаев (C5);

Азиз Атахожаев (T1);

Баходир Одинаев (T2);

Азизахон Косимова (C3);

Камола Нуриллаева (C4);

Лазиза Усмонова (T1);

Одина Хамдамова (T2);

Серебро:

Тулкин Равшанов (T2);

Фотима Саипова (T1);

Зарифа Муминова (T2);

Бронза:

Саиджаббор Дадахонов (T1);

Боймурод Явкочев (C5);

Аброрбек Ибраимов (C4);

Азизхожа Алимхожаев (C2);

Мухаммед али Жолимбетов (C3);

Фотимахон Хайдарова (T2).

Благодаря такому количеству медалей сборная Узбекистана удостоилась первого места в общекомандном зачёте. Второе место заняла сборная Таиланда, третье — сборная Казахстана.