Сборная Узбекистана по паравелоспорту завоевала 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых на чемпионате Азии в Алматы (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.
Медалисты
Золото:
Бунёдбек Хайтмахаммадов (C1);
Голиббек Мирзаёров (C2);
Огабек Худерганов (C3);
Азимбек Абдуллаев (C5);
Азиз Атахожаев (T1);
Баходир Одинаев (T2);
Азизахон Косимова (C3);
Камола Нуриллаева (C4);
Лазиза Усмонова (T1);
Одина Хамдамова (T2);
Серебро:
Тулкин Равшанов (T2);
Фотима Саипова (T1);
Зарифа Муминова (T2);
Бронза:
Саиджаббор Дадахонов (T1);
Боймурод Явкочев (C5);
Аброрбек Ибраимов (C4);
Азизхожа Алимхожаев (C2);
Мухаммед али Жолимбетов (C3);
Фотимахон Хайдарова (T2).
Благодаря такому количеству медалей сборная Узбекистана удостоилась первого места в общекомандном зачёте. Второе место заняла сборная Таиланда, третье — сборная Казахстана.