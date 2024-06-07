Древнегреческий философ Пифагор говорил: «Все есть число», подтверждая одно из главных стремлений познания мира с помощью вычислений. В футбольном мире этим занимаются более сотни букмекерских контор, аналитических изданий и, конечно же, компьютеры.

Суперкомпьютер Opta подсчитал до сотых долей процентов успех каждой из 24 команд, отобравшихся в финальную часть на чемпионат Европы-2024 в Германии. Автор этих строк лишь разбавит сухую математику своими лирическими отступлениями, похожими на известную детскую считалку «На золотом крыльце сидели…»

Источник: theanalyst.com

Главный претендент на победу — сборная Англии. Учитывая достижение на предыдущем домашнем Евро-2020 (выход в финал), все надежды «львов» сегодня устремляются в одном русле — чемпионском. После сдержанности и сверхпрагматичности четыре года назад Гаррет Саутгейт усилием тренерской воли, но более все-таки наличием целой обоймы высококлассных игроков, уже на чемпионате мира в Дохе в 2022 году представил англичан, заметно повеселевших в атаке.

Фото: Harry Kane / X

Альбионцы привезут на первенство континента одну из сильнейших команд по кадровому составу: Кейн, Фоден, Биллингем, Райс — звезды топ-уровня, которыми можно будет украшать небо над ночной Германией. Слабым звеном в этой звёздной россыпи остаётся оборонительная линия: на ЧЕ не едет центральный защитник «Арсенала» Бен Уайт из-за конфликта с Саутгейтом. Даже надёжная вратарская заявка во главе с Пикфордом может не спасти. А ведь есть ещё и серии пенальти — кошмарное дежавю английских фантов.

Сборная Франции немного уступает в рейтинге своим извечным историческим соперникам. Одиннадцать главных французских козырей приведены на табличке с расстановкой, ещё дюжина — в официальной заявке, и никаких иных, возможно, не требуется: к одному этому перечислению — Павар, Менди, Упомекано, Тюрам, Коман, Гризман, Мбаппе — что-то добавить трудно.

Фото: French Team / X

На ЧЕ-2020 «трёхцветные» не выдержали 11-метровой лотереи со швейцарцами уже в 1/8 финала, когда с точки промазал Мбаппе. После выхода французов в финал ЧМ в Катаре об этом промахе уже никто не вспоминает. Как и то, что наставник французов Дидье Дешам встал у руля команды аж в далёком 2012 году — невероятное долголетие для наставника национальной команды по нынешним временам. Столь долгое пребывание на посту главной команды породили упёртость и догматизм Дешама: такая предсказуемость позволит оппонентам взять на вооружение схему из популярной советской кинокомедии: «Кто нам мешает, тот нам поможет».

В тройку главных претендентов на чемпионство эксперты также включили сборную Германии. «Бундесманшафт» на этом Евро вполне по силам быть не только хозяином, но и победителем турнира. Наставник германской команды Юлиан Нагельсманн подхватил сборную в подавленном состоянии в сентябре 2023 года после унизительного поражения от Японии со счётом 1:4 под руководством Ханси Флика.

Фото: German Football / X

Засучив рукава, Нагельсманн навёл порядок, сумев запрячь в единую команду ветеранов и новую талантливую молодёжь. В сборную вернулись Хуммельс, Кроос и Томас Мюллер, добывавшие немцам золото ЧМ-2014. Среди молодёжи открытием Евро-2024 может стать Мусиала из «Баварии» и лучший игрок бундеслиги в этом сезоне Флориан Виртц из чемпионского леверкузенского «Байера». Впрочем, из-за проблем в обороне немцы получали самые неожиданные поражения в товарищеских матчах с Турцией и Австрией. Желание атаковать и нежелание обороняться — главный аргумент как в пользу того, что Германия будет фигурировать в списке самых зрелищных команд турнира, так и снижающий её шансы на чемпионство.

Следующий ряд команд-претендентов представляет Южную Европу, всегда славившуюся умением следовать известной поговорке «или грудь в крестах, или голова в кустах». Открывает эту группу сборная Испании. Нынешний наставник «фурии роха» Луис де ла Фуэнте почти десять лет проработал тренером в различных юношеских и молодёжных сборных страны. Дождавшись, пока последний урожай футболистов взрастёт до национальной сборной, он последовал её примеру.

Фото: Spanish Football / X

Сейчас испанская сборная состоит из зрелых игроков и талантливой молодёжи. Главная проблема испанцев — серьёзная травма 19-летнего Гави, одного из конструкторов испанских атак. К тому же у Испании сложный календарь игр в группе — начинать надо с Хорватией, а решать вопрос выхода в плей-офф с итальянцами.

Сборную самой западной из европейских стран, Португалии, в 2023 году возглавил испанец Роберто Мартинес, автор бельгийского футбольного ренессанса. Он добавил игре «европейских бразильцев» (Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэль Леау) веселья в атаке. Впрочем, присутствие в команде главной звезды — Криштиану Роналду — и его увлечённость личными рекордами и перетягиванием одеяла на себя делают каждую игру португальцев непредсказуемой.

Фото: Portugal / X



В букет южных команд затесались «цветоводы» из Нидерландов. Тренер «оранжевых» легендарный защитник Рональд Куман за два года работы в сборной не стал подвергать её смелым экспериментам. Слабая вратарская позиция (Вербрюгген даже бледной тенью ван дер Сара не выглядит), часто ломающиеся и нестабильные форварды Мален и Депай, компенсируются ветеранской броней защитника ван Дейка.

Фото: OnsOranje / X



Италия — победитель предыдущего Евро-2020, но среди фаворитов турнира занимает последнее место по шансам на новый титул. Как итальянцы оправятся от непопадания на два последних чемпионата мира подряд, оконфузившего апеннинский футбол на всю Европу, — одна из главных интриг всего турнира. Нынешний наставник «скуадры адзурры» Лучано Спалетти везёт в Германию довольно ровный состав, без звёздных игроков, но с чемпионами Европы 2020 года: Доннарумма, Мерет, Бастони, Барелла, Кристанте, Жоржиньо и Кьеза. Из команды выбыли два защитника: Скальвини и Ачерби, вместо них Спалетти дал шанс проявить себя Гатти.

Фото: Italy / X

Ещё ниже рассматривают специалисты и букмекеры шансы сборной Бельгии. Когда такое было? Уже перед чемпионатом мира бельгийцы перестали существовать в том виде, в котором они ворвалась в мировую элиту: в составе «красных дьяволов» остались подуставший Де Брейне и форвард-скала Лукаку. Для лучшего бельгийского голкипера последних времён Тибо Куртуа из мадридского «Реала» ворота сборной и вовсе оказались закрытыми из-за конфликта с тренером сборной Доменико Тедеско.

Фото: Belgian Red Devils / Х

Перечень остальных участников Евро-2024, чьи шансы на победу устремлены от 2% до нуля, открывает сборная Хорватии во главе с неувядающим Модричем. Уже на третьем турнире подряд хорватов перед его началом списывают со счётом, и вряд ли в Германии они согласятся с такой ролью. Для интриги — самое то.

Фото: HNS / X



В списке оставшихся 15 сборных есть и те, кого причисляют к «темным лошадкам» (Албания, Румыния, Турция), традиционно крепкие команды, готовые навязать борьбу фаворитам (Австрия, Дания, Швейцария, Венгрия, Украина), а также явные аутсайдеры турнира (Грузия, Словакия, Словения).

Турнир начнётся 14 июня матчем Германии и Шотландии в группе «А». 24 команды поделены на 6 групп, из которых в плей-офф выходят 12 сборных с первого и второго мест, а также ещё 4 — с третьих мест по лучшим показателям. Далее нас ждёт олимпийская система с выбыванием. Победитель Евро-2024 определиться ровно через месяц на Олимпийском стадионе в Берлине.

В ближайшие дни на «Газете.uz» появится специальный раздел с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2024.