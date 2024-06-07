Президент России Владимир Путин 6 июня на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств в Сенкт-Петербурге заявил об отсутствии у страны имперских амбиций и пояснил это на примере Узбекистана.

Главный редактор европейской информации французского Agence France-Presse Карим Тальби обратил внимание, что за президентом установлено три флага: нынешний флаг России, флаг Российской империи и флаг Советского союза, указав, что флаг Российской империи самый высокий. Журналист спросил, какой флаг «ближе к сердцу Путина».

Президент ответил, что это официальный флаг Российской Федерации. В то же время флаг СССР также «имеет право на существование в нашей истории и в нашем общественном сознании», сказал он.

Глава РФ добавил, что решение установить три флага «не было каким-то политическим решением ни правительства, ни администрации президента. Это решение „Газпрома“, как это ни покажется странным» (встреча проходила в рамках Петербургского международного экономического форума в комплексе Лахта Центр, где находится штаб-квартира «Газпрома»).

Далее Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций и попытался подтвердить это на примере Узбекистана, куда он совершил визит в конце мая.

«Вот, Узбекистан. Знаете, сколько там населения? Не знаете. Во Франции сейчас сколько?» — спросил Владимир Путин.

«Много», — ответил журналист.

«Ну, много. 60 миллионов, да? 65. В Узбекистане — уже 37. Внимание теперь „на экран“: плюс миллион каждый год. Миллион — прирост населения в Узбекистане. Такими темпами они скоро обгонят Францию. Если вычесть ещё и мигрантов, то у вас скоро будет во Франции столько же, сколько в Узбекистане», — заявил президент РФ.

«Сейчас поясню, почему. Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз и у нас будет преимущественно исламское население. Вам в голову никогда это не приходило?» — спросил он.

«Не надо ничего придумывать на голом месте, чего нет. Мы не против роста исламского населения — мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации. У нас в некоторых республиках с преимущественно исламским населением очень хорошая рождаемость — мы очень рады. Но то, что было, — всё, это уже прошло, страница перевёрнута. Мы в будущее смотрим, основываясь на реалиях сегодняшнего дня. Флаги, которые вы видите, — это часть нашей истории. Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России, не надо формировать образ врага из России — вы сами себе только вредите этим, понимаете?» — сказал Владимир Путин.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умуров прокомментировал это заявление Владимира Путина.

«Получается, что логика российского лидера такая: СССР нельзя восстановить, потому что в некоторых бывших республиках большое и растущее исламское население. А не такая: СССР нельзя восстановить, потому что все бывшие советские республики уже четвёртый десяток независимые, суверенные государства со своими политическими режимами и обществами, которые сами не хотят обратно в союз. Выводы делайте сами», — написал он в своём Telegram-канале.