Постановлением Кабинета министров Шохрух Гуламов и Акрам Алиев назначены исполняющими обязанности заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.

Шохрух Хасанович Гуламов (1990 года рождения) ранее работал начальником отдела международного сотрудничества министерства. В прошлом он также работал полномочным представителем Узбекистана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Акрам Заирович Алиев (1991 года рождения) ранее возглавлял Департамент по работе с новыми инвесторами.

В пресс-службе Кабмина «Газете.uz» уточнили, что они назначены на вакантные должности заместителей министра.

Обычно заместителей министра назначает президент, однако молодые чиновники получили должности в статусе и. о., поэтому решение принимал премьер-министр.