Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награждён «Орденом Турецкой Республики». Высшую государственную награду этой страны в Анкаре 6 июня вручил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.
«Для меня большая честь получить столь высокую награду Турецкой Республики в день подписания Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев.
«Эта награда является символом тысячелетних братских связей между нашими народами, доверительного диалога на высшем уровне, а также стремительно развивающихся многоплановых двусторонних отношений», — отметил он.
Данным орденом награждаются государственные деятели, внёсшие большой вклад в развитие дружественных отношений с Турцией.
- В ноябре 2022 года в Самарканде Шавкат Мирзиёев наградил Реджепа Эрдогана орденом «Имама Бухари» высшей степени. Этим орденом награждаются улемы (знатоки ислама), исследователи, писатели, а также главы государств и правительств за заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.