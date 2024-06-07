Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награждён «Орденом Турецкой Республики». Высшую государственную награду этой страны в Анкаре 6 июня вручил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

«Для меня большая честь получить столь высокую награду Турецкой Республики в день подписания Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев.





«Эта награда является символом тысячелетних братских связей между нашими народами, доверительного диалога на высшем уровне, а также стремительно развивающихся многоплановых двусторонних отношений», — отметил он.

Данным орденом награждаются государственные деятели, внёсшие большой вклад в развитие дружественных отношений с Турцией.