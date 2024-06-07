Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба главы государства.

Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте 2024 года.

Центр является единой информационной платформой, охватывающей процессы обеспечения общественной безопасности. Здесь проводится анализ ситуации на местах и действий сотрудников с помощью цифровых технологий. В частности, деятельность более 10 тысяч инспекторов профилактики контролируется и оценивается по шести направлениям.

В этом помогают программы «Е-Общественная безопасность», «Е-Социальная ситуация», а также единые информационные системы служб дорожной безопасности, профилактики правонарушений и поддержания общественного порядка, и интеграция более 6000 «умных» камер наблюдения.

Кроме того, в центре проводятся дистанционные обучения для инспекторов профилактики, сотрудников дорожно-патрульного и патрульно-постовой службы и службы пробации через видеосвязь. «Моделируя массовые мероприятия, в центре обучают принятию правильных решений и быстрому реагированию в нестандартных ситуациях», — говорится в сообщении.

Глава государства обратил особое внимание на этот вопрос, подчеркнув, что сотрудники должны хорошо владеть высокими технологиями.

В сообщении отмечается, что технологий искусственного интеллекта наряду с облегчением жизни и работы людей все чаще становятся средством киберпреступлений и мошенничества. «Чтобы предотвращать, выявлять и раскрывать такие преступления, сотрудники внутренних дел должны быть ещё более продвинутыми», — подчёркивалось во время визита президента.

Поэтому на встречу в центре были приглашены ректоры высших учебных заведений при правоохранительных органах. Было подчёркнуто, что необходимо совершенствовать учебные программы с этой точки зрения, внедрить дуальное образование и обеспечивать соответствие учебной и научной деятельности реалиям жизни.

Поставлена задача создать в Министерстве внутренних дел структуру по применению беспилотных летательных устройств. Президент дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.

В Стратегии общественной безопасности предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.

Процесс реализуется в три этапа. На первом этапе были изучены проблемы, на втором — подготовлены специалисты и программы на основе этих исследований. В частности, разработаны 66 информационных систем и модулей.

С ними интегрированы 77 информационных систем министерств и ведомств, а также 25 информационных систем Министерства внутренних дел. Сотрудники подразделений общественной безопасности были обеспечены более 18 тысячами планшетов и обучены эффективному использованию цифровых устройств.

В результате было переведено в цифровую форму 155 отчётов, 37 операций делопроизводства, около ста реестров и сборных материалов. Это позволило сэкономить 213 млрд сумов.

На текущем третьем этапе стоит цель по созданию Центра обработки данных, широкому внедрению искусственного интеллекта в сферу и локализации оборудования.

Здесь же продемонстрированы современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.