Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии в связи с принятием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», более известного как закон «об иноагентах».
«Первый список визовых ограничений включает членов [правящей] партии „Грузинская мечта“, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан», — сказал на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Он не стал называть точное число человек, попавших под санкции, но уточнил, что речь идёт о 20−30 людях. Их имена также не раскрываются.
«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперёд к давно заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям своей страны, — добавил Миллер. — Но, если они этого не сделают, США готовы предпринять дополнительные действия».
Мэр Тбилиси и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что «санкций никто не боится» и они «не меняют нашего отношения к Родине».
- Резонансный закон «об иноагентах» был принят парламентом Грузии в середине мая по инициативе «Грузинской мечты». Документ спровоцировал массовые протесты в стране, а также вызвал критику со стороны США и Евросоюза. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламент большинством голосов сумел преодолеть его.
- Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Представители оппозиции и местные СМИ называют его законом «об иноагентах» за схожесть с российским законодательством об иноагентах. Они утверждают, что закон является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.
- 23 мая Госдепартамент США объявил, что вводит политику визовых ограничений против Грузии в ответ на принятие закона. В заявлении ведомства говорилось, что санкции будут применяться к ответственным за «подрыв демократии» в Грузии или соучаствующим в этом, а также членов их семей.
- О введении санкций против Грузии из-за закона «об иноагентах» задумались и некоторые страны Евросоюза. Возможные варианты включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.