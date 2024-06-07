Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии в связи с принятием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», более известного как закон «об иноагентах».

«Первый список визовых ограничений включает членов [правящей] партии „Грузинская мечта“, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан», — сказал на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Он не стал называть точное число человек, попавших под санкции, но уточнил, что речь идёт о 20−30 людях. Их имена также не раскрываются.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения вперёд к давно заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям своей страны, — добавил Миллер. — Но, если они этого не сделают, США готовы предпринять дополнительные действия».

Мэр Тбилиси и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что «санкций никто не боится» и они «не меняют нашего отношения к Родине».