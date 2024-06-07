В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Лишь в отдельных предгорных и горных районах в вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, гроза ,сообщил Узгидромет.

Температура ночью будет в пределах +18…+23 градусов Цельсия, днём 7 июня — +32…+37, 8−9 июня повысится до +34…+39 градусов.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

Преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью в пределах +19…+22 градусов, днём 7 июня — +34…+36 градусов, 8−9 июня повысится до +35…+38.