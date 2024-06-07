Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 10−15 июня посетит с государственным визитом Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера. Президента будет сопровождать первая леди Ким Кон Хи.

Как уточняет Yonhap, визит в Узбекистан запланирован на 13−15 июня. В Ташкенте Юн Сок Ёль встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По итогам встречи ожидается подписание совместного документа.

Оба лидера примут участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, а также посетят Центр инновационного предпринимательства U-Enter, открытый в прошлом году при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

В повестке дня визита, как ожидается, будет обсуждение сотрудничества Южной Кореи и Узбекистана по поставкам критически важного сырья, отмечает агентство.

В завершение визита Юн Сок Ёль с супругой также посетят Самарканд.