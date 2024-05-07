Политика

Президент Узбекистана принял верительные грамоты послов Венгрии, Ирана, Чехии, Омана и Алжира. Шавкат Мирзиёев отметил заинтересованность страны в расширении экономического сотрудничества с этими государствами.

Президент Узбекистана в ходе визита в Россию 8−9 мая, помимо торжественных мероприятий в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

Главы спецслужб Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана на встрече в Фергане обсудили борьбу с трансграничными угрозами. Они также договорились ускорить процессы делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской границ.

Общество

Президент Узбекистана поручил с нового учебного года внедрить порядок, согласно которому абитуриент, набравший высокий балл, будет рекомендован на государственный грант независимо от выбранного вуза. Грант будет ежегодно перераспределяться между студентами, достигшими высоких результатов.

Согласно указу президента Узбекистана всем участникам и инвалидам Второй мировой войны выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 20 млн сумов.

Глава МВД вернул прежнюю ставку в 10% БРВ за перерегистрацию автомобилей, которая месяц назад выросла в 68 раз. Но повышенные платежи за регистрацию (6,84 БРВ для обычных авто и 1,5 БРВ для электромобилей) не изменились.

В Ташкентском зоопарке уже восемь лет живёт тигр по кличке Навруз. Он родился в Москве 10 лет назад. Жизнь полосатого выдалась несладкой: он «потерял» жену и ребёнка, а ещё лишился зуба. Навруз поделился своей историей с «Газетой.uz» и передал одну просьбу её читателям.

Начальник Янгихаётского районного отдела Палаты государственных кадастров в Ташкенте подозревается в получении взятки в размере 25 тысяч долларов. Он обещал подготовить кадастровые документы на дом, построенный на 20 сотках земли в этом районе.

Очередное заседание суда по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, прошло в квартире пострадавшего. Суд опросил свидетеля. Согласно её показаниям, она не застала драку, но видела участников сразу после стычки. На следующем слушании будут опрошены другие свидетели.

В столичном комплексе Humo Arena 15−16 июня пройдёт Comic Con — фестиваль попкультуры, посвящённый фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

Верховный суд Узбекистана реабилитировал ещё 205 человек, репрессированных в 1920−38-х годах. Общее число реабилитированных того периода достигло 1031 человека. Среди реабилитированных — бывший глава Верховного суда Узбекской ССР Садулла Касимов.

В Ташкенте 8 мая пройдёт торжественное шествие воинских частей Министерства обороны Узбекистана. Военнослужащие пройдут от Парка победы к парку Magic city. Ряд улиц столицы будет закрыт для движения транспорта (карта).

На конференции по вопросам изменения климата и адаптации к нему в Ташкенте были приняты рекомендации по разработке национального адаптационного плана. Наличие такого плана является необходимостью для каждой страны, принявшей обязательства по Парижскому климатическому соглашению.

Спорт

Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов примет участие в Superbet Rapid & Blitz Poland 2024 — первом этапе Большого шахматного тура призовым фондом 175 тысяч долларов. Участниками турнира также стали Магнус Карлсен, Доммаражу Гукеш и другие шахматисты.

Спустя два года после перерыва состоялся чемпионат Узбекистана по шахматам, в котором приняли участие сильнейшие игроки страны. Турнир получил рекордный призовой фонд в $50 тысяч для мужчин и $25 тысяч для женщин. Результаты соревнования — в обзоре тренера по шахматам Георгия Шванова.

Мир

Учёные Стэнфордского университета выяснили, что при использовании газовых плит выделяется опасное количество диоксида азота, что может вызывать астму у детей и раннюю смерть у взрослых. Уровень загрязнения выше в небольших жилых помещениях.

Израильская армия взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на юге сектора Газа и объявила о начале «точечной операции» против ХАМАС. Международные гуманитарные организации и ряд стран призывают Израиль отказаться от наступления на Рафах.

Авиационный регулятор США начал новое расследование в отношении Boeing из-за возможной фальсификации документов при испытаниях самолётов 787 Dreamliner. В компании подтвердили нарушения, но заявили об отсутствии угрозы безопасности полётов.

Спасибо, что читаете нас!