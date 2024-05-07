Приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова от 3 мая (объявлен 6 мая) утверждено снижение платежей за перерегистрацию автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), электромобилей и мототранспорта.

1 апреля ставки за регистрацию и перерегистрацию автомобилей увеличились в 68 раз — с 10% БРВ (34 тысяч сумов) до 6,84 БРВ (2,32 млн сумов), а электромобилей — в 15 раз (1,5 БРВ, или 1,15 млн сумов). Тот приказ главы МВД был принят за день до повышения. После повышения оформление авто подорожало почти до 5 млн сумов.

Новым приказом платежи за перерегистрацию автомобилей и электромобилей были снижены и вернулись к размеру в 10% БРВ. При этом повышенные платежи за регистрацию (6,84 БРВ для обычных авто и 1,5 БРВ для электромобилей) сохранились.

Министерство внутренних дел и СБДД до сих пор не разъяснили причины повышения ставок за регистрацию авто.